Песков опроверг информацию о работе Петрова и Боширова на Кремль

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение издания Bellingcat, занимающегося журналистскими расследованиями,  про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль. По словам представителя Кремля,  ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.

"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль – это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. <...> Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием", - цитирует Пескова РИА Новости.

О том, что они работают в сфере спортивного питания, Петров и Боширов заявили в интервью главреду RT Маргарите Симоньян 13 сентября 2018 года после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля. "Это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины и так далее", — напоминает РБК ответ  Боширова на вопрос о своей работе.

Накануне чешское издание Novinky опубликовало заявление расследователя Bellingcat Христо Грозева о том, что Петров и Боширов "являются важными представителями Кремля". По его словам, "шпионами они больше быть не могут, а потому получили новую работу и трудятся на госслужбе". Грозев пообещал в скором времени представить доказательства своих слов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 07.05.2021, 00:00
    Гость: Андрей Хабаровский

    Зря он это опроверг.Сейчас бы весь запад дрожал бы от страха.Где снова появятся эти неуловимые Петров и Боширов и что они новое придумают?Может развалят часовню какого-то там века,а может убьют самого Кеннеди.

  2. 06.05.2021, 22:47
    Гость: blog2038,.

    "Песков опроверг информацию о работе Петрова и Боширова на Кремль"
    ---
    Естественно опроверг, а иначе и быть не могло.

  3. 06.05.2021, 19:14
    Гость: www

    За то кому то в Кремле, лавры Галустян себе забрать захотелось. Так же смешно и остроумно. Тут уже не причём новичек, скрипалек, об IQ речь.

  4. 06.05.2021, 18:23
    Гость: Stalker

    Понимаю. Это не агенты, а уважаемые комивояжеры, торгующие спортивным питанием, и объездившие половину Европы. При каждой их поездки туда им устраивали фото и видео сессии местные сотрудники спецслужб. Наверное, в рекламных целях. А после отъезда, по истечении некоторого времени почти в каждой стране их пребывания в целях рекламы их деятельности их фото по ТВ показывали и выдвигали самые фантастические предположения в их адрес.

  5. 06.05.2021, 17:36
    Гость: фёдор

    Глупость сморозил ,на кремль работает ВСЯ СТРАНА,только направления работы разные.

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