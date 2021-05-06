"Песков опроверг информацию о работе Петрова и Боширова на Кремль"

14:05 6.05.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение издания Bellingcat, занимающегося журналистскими расследованиями, про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль. По словам представителя Кремля, ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.

"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль – это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. <...> Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием", - цитирует Пескова РИА Новости.

О том, что они работают в сфере спортивного питания, Петров и Боширов заявили в интервью главреду RT Маргарите Симоньян 13 сентября 2018 года после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля. "Это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины и так далее", — напоминает РБК ответ Боширова на вопрос о своей работе.

Накануне чешское издание Novinky опубликовало заявление расследователя Bellingcat Христо Грозева о том, что Петров и Боширов "являются важными представителями Кремля". По его словам, "шпионами они больше быть не могут, а потому получили новую работу и трудятся на госслужбе". Грозев пообещал в скором времени представить доказательства своих слов.