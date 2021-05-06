Песков опроверг информацию о работе Петрова и Боширова на Кремль
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал сообщение издания Bellingcat, занимающегося журналистскими расследованиями, про работу Александра Петрова и Руслана Боширова на Кремль. По словам представителя Кремля, ему неизвестно, чтобы они работали в администрации президента, там нет подразделения, занимающегося спортивным питанием.
"Нет, честно говоря, я такой информацией не располагаю. Но в целом в Кремле работать невозможно. Кремль – это историческое здание, наследие ЮНЕСКО. <...> Мне также не известно, что они могут работать в администрации президента. Не думаю, в администрации нет подразделения, который занимается спортивным питанием", - цитирует Пескова РИА Новости.
О том, что они работают в сфере спортивного питания, Петров и Боширов заявили в интервью главреду RT Маргарите Симоньян 13 сентября 2018 года после отравления в Солсбери Сергея Скрипаля. "Это фитнес-индустрия, все, что касается спортивного питания: витамины, микроэлементы, протеины и так далее", — напоминает РБК ответ Боширова на вопрос о своей работе.
Накануне чешское издание Novinky опубликовало заявление расследователя Bellingcat Христо Грозева о том, что Петров и Боширов "являются важными представителями Кремля". По его словам, "шпионами они больше быть не могут, а потому получили новую работу и трудятся на госслужбе". Грозев пообещал в скором времени представить доказательства своих слов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зря он это опроверг.Сейчас бы весь запад дрожал бы от страха.Где снова появятся эти неуловимые Петров и Боширов и что они новое придумают?Может развалят часовню какого-то там века,а может убьют самого Кеннеди.
"Песков опроверг информацию о работе Петрова и Боширова на Кремль"
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Естественно опроверг, а иначе и быть не могло.
За то кому то в Кремле, лавры Галустян себе забрать захотелось. Так же смешно и остроумно. Тут уже не причём новичек, скрипалек, об IQ речь.
Понимаю. Это не агенты, а уважаемые комивояжеры, торгующие спортивным питанием, и объездившие половину Европы. При каждой их поездки туда им устраивали фото и видео сессии местные сотрудники спецслужб. Наверное, в рекламных целях. А после отъезда, по истечении некоторого времени почти в каждой стране их пребывания в целях рекламы их деятельности их фото по ТВ показывали и выдвигали самые фантастические предположения в их адрес.
Глупость сморозил ,на кремль работает ВСЯ СТРАНА,только направления работы разные.