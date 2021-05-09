Под Омском пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный

19:37 9.05.2021

В Большеуковском районе Омской области ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, бывший главврач больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.

Сначала поступили сообщения, что с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района 7 мая около 16 часов на квадроцикле в лесной массив уехал 49-летний житель Омска, после чего связь с ним прервалась. Его знакомые вечером, ночью и утром пытались сами найти мужчину, а 8 мая в 13:50 охотники наконец сообщили о происшествии в полицию, пишет РБК.

«В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков», — говорится в сообщении УМВД по региону, опубликованном 9 мая.

В УМВД по Омской области официально подтвердили, что пропавший два дня назад мужчина в Большеуковском районе — это министр здравоохранения Александр Мураховский.

49-летний Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске.