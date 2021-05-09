Под Омском пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный
В Большеуковском районе Омской области ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, бывший главврач больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального.
Сначала поступили сообщения, что с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района 7 мая около 16 часов на квадроцикле в лесной массив уехал 49-летний житель Омска, после чего связь с ним прервалась. Его знакомые вечером, ночью и утром пытались сами найти мужчину, а 8 мая в 13:50 охотники наконец сообщили о происшествии в полицию, пишет РБК.
«В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков», — говорится в сообщении УМВД по региону, опубликованном 9 мая.
В УМВД по Омской области официально подтвердили, что пропавший два дня назад мужчина в Большеуковском районе — это министр здравоохранения Александр Мураховский.
49-летний Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1 в Омске.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Скорее всего упился до поросячьего визга "новичком" и объявится в Германии, где начнёт обличать гей пару, которая не знает где им ещё места для утех найти, что бы случайно склад НАТО не взорвать...
послать, это их диверсанты дела делают в России, перед США выслуживаются. Выслать дипломатов Чехии!
тоже будет все засекречено, как убийство на перевале Дятлова.
Что нельзя по нахождению телефона определить, де он был по последним сигналам.
Охотникам в лесу делать нечего..природу и диких зверей надо беречь к,стремление убивать их ради удовольствия из современного оружия приравнять к психической болезни с принуд лечением и длительной изоляции от общества ...ряд врачей психиатров давно эту проблему обозначили.
Почему-то не жаль.