Под Омском пропал бывший главврач больницы, в которой лежал Навальный

В Большеуковском районе Омской области ушел на охоту и пропал министр здравоохранения региона Александр Мураховский, бывший главврач больницы скорой помощи № 1, куда в августе 2020 года после отравления доставили оппозиционера Алексея Навального. 

Сначала поступили сообщения, что с охотбазы в деревне Поспелово Большеуковского района 7 мая около 16 часов на квадроцикле в лесной массив уехал 49-летний житель Омска, после чего связь с ним прервалась. Его знакомые вечером, ночью и утром пытались сами найти мужчину, а 8 мая в 13:50 охотники наконец сообщили о происшествии в полицию, пишет РБК.

«В настоящее время в поисковых мероприятиях задействован личный состав пункта полиции «Большеуковский», сотрудники Росгвардии, охотинспекторы и местные жители. Поиски значительно осложняются труднопроходимостью местности, наличием заболоченных участков», — говорится в сообщении УМВД по региону, опубликованном 9 мая. 

В УМВД по Омской области официально подтвердили, что пропавший два дня назад мужчина в Большеуковском районе — это министр здравоохранения Александр Мураховский.

49-летний Мураховский возглавил омский Минздрав в конце 2020 года. До назначения на эту должность был главврачом больницы скорой медицинской помощи № 1  в Омске. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 09.05.2021, 23:44
    Гость: ABCD

    Скорее всего упился до поросячьего визга "новичком" и объявится в Германии, где начнёт обличать гей пару, которая не знает где им ещё места для утех найти, что бы случайно склад НАТО не взорвать...

  2. 09.05.2021, 23:28
    Гость: надо ноту Чехии

    послать, это их диверсанты дела делают в России, перед США выслуживаются. Выслать дипломатов Чехии!

  3. 09.05.2021, 23:24
    Гость: наверное

    тоже будет все засекречено, как убийство на перевале Дятлова.
    Что нельзя по нахождению телефона определить, де он был по последним сигналам.

  4. 09.05.2021, 23:21
    Гость: тд

    Охотникам в лесу делать нечего..природу и диких зверей надо беречь к,стремление убивать их ради удовольствия из современного оружия приравнять к психической болезни с принуд лечением и длительной изоляции от общества ...ряд врачей психиатров давно эту проблему обозначили.

Все комментарии (26)
Выбор читателей
Новая «пурга» Пескова: Будем с вами говорить «по-пацански», мужики
Дачников предупредили о штрафах за одуванчики, ромашку и мяту на участках
Вопиющая историческая безграмотность: как поссорились Дудь с Ивангаем
В России ужесточили правила сбора грибов, ягод и березового сока
Избранное
Отказ от противостояния как путь нисхождения
ВОЗ высоко оценила стратегию Москвы по развитию города для здоровья его жителей
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
«То, что в мире что-то происходит крайне необычное, что устойчивость мировой политической системы резко падает – понятно уже всем»
Как избежать одиночества? Советы от экспертов
«Угрюм-лужа»? Создается впечатление, что кинематограф, если не почил в бозе, то стремительно к тому приближается
22 года назад Польша, Чехия и Венгрия вступили в НАТО
«В США должны были судить вновь избранного президента США Байдена за участие в организации массовых фальсификаций выборов»
Хроники Апокалипсиса: в обесточенном Приморье лед падал со всех сторон
«В СССР секса не было», или Чем грозят обществу избытки свободы в личной жизни народа: альтернативный фронт работы для ювенальной юстиции
Старший брат, конституционная реформа и финансовая помощь