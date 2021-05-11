В Госдуме разрабатывают введение «добровольного запрета» на выдачу кредитов

Депутаты Госдумы разработали законопроект, который позволит гражданам заранее отказываться от любых кредитов, пишет РБК.

Целью документа является защита россиян от оформления мошеннических кредитов на их имя. Соответствующие поправки предлагается внести в Гражданский кодекс и законы "О потребительском кредите" и "О кредитных историях". Таким образом гражданин сможет указать в кредитной истории отказ от любых займов.

«Участились случаи, когда мошенники стали не только похищать средства со счетов граждан, но и брать кредиты от их имени. Современные банковские мобильные приложения позволяют это сделать, удобные сервисы породили новые риски. Поэтому простая потеря мобильного телефона, паспорта или утечка персональных данных может сильно усложнить жизнь», — прокомментировал инициативу заместитель председателя комитета Госдумы по финансовому рынку Антон Гетта. По его словам, оспорить в суде выдачу подобных ссуд почти невозможно.

Согласно проекту, при запрете на взятие ссуд со стороны клиента банки и микрофинансовые организации должны будут отказывать в оформлении займа на его имя. Если договор все же заключат, кредиторы не смогут требовать выплаты долга или продавать его коллекторам. Сроки внесения документа на рассмотрение Госдумы пока не известны.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 11.05.2021, 10:56
    Гость: stalker

    "Таким образом гражданин сможет указать в кредитной истории отказ от любых займов". А если у человека вообще не никакой кредитной истории ? Где он свой предварительный отказ отразит ? А вообще, сама по себе идея не плохая.

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