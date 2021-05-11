ЦБ планирует облегчить возврат денег жертвам кибермошенников

Банк России планирует упростить возврат денег жертвам кибермошенников с помощью заморозки похищенных средств на счетах злоумышленников, пишет газета "Известия".

Предполагается, что автоматическая блокировка спорной суммы на счете возможного мошенника будет осуществлена сразу же после обращения пострадавшего гражданина. 

Отмечается, что данный шаг очень важен, так как в половине случаев мошенники снимают похищенные деньги в течение часа после перевода. В 47% случаев деньги снимаются в течение двух-трех часов, и в 3% случаев деньги могут задержаться на счете до суток. 

При этом злоумышленники часто используют цепочки переводов, чтобы "запутать следы." А на сегодняшний день у банков нет правовых оснований заблокировать зачисленные средства ни на промежуточном, ни на конечном счете, а также отказать в выдаче средств. 

Как расскзал изданию вице-президент Ассоциации банков России (АБР) Алексей Войлуков, банковское сообщество подготовило законопроект, предполагающий автоматическую блокировку на 25 дней оспариваемой суммы на счете получателя.

Ранее генпрокурор Игорь Краснов на заседании Совета федерации заявил, что кибермошенничества скоро станут доминирующим в России видом преступлений. Так, в прошлом году число IT-преступлений выросло на 74 процента, с 294 тысяч до 510 тысяч. В эту цифру входят хакерские атаки на различные учреждения, а также обман частных лиц через интернет и по телефону.

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