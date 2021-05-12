В МИД назвали источники кибератак на Россию
В МИД России заявили, что большинство кибератак на РФ в 2020 году осуществлялось с IP-адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова замглавы ведомства Олега Сыромолотова.
"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", - рассказал он.
Он отметил, что нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.
Ранее глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи (GCHQ, его подразделением является NCSC) Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет самую острую угрозу с точки зрения кибербезопасности.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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прекрасно знает, что лучшая оборона это нападение. Этих тварей надо уничтожать их же оружием, то есть их сетями.
Ну назвали источники киберопасности для России, а дальше что ? А ничего. Можно подумать обо всем этом ранее не было известно. Но никаких ответных шагов, наподобие тех, что в отношении нас со стороны Запада предпринимаются, не делается. А все потому, что кишка у нас тонка и ссориться со своими "партнерами" мы не хотим. Даже если они нам открыто вредить будут. Выразим очередную озабоченность и дело с концом.