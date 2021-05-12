В МИД назвали источники кибератак на Россию

В МИД России заявили, что большинство кибератак на РФ в 2020 году осуществлялось с IP-адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова замглавы ведомства Олега Сыромолотова.

"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", - рассказал он.

Он отметил, что нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Ранее глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи (GCHQ, его подразделением является NCSC) Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет самую острую угрозу с точки зрения кибербезопасности.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2021, 16:45
    Гость: наблюдатель

    "— Пасхальное время — это время радости, переживания события Воскресения Христова. ... Мы можем и должны вспомнить о тех, кто страдает, болеет, беден, кто нуждается в нашем внимании и поддержке, и поделиться с ними пасхальной радостью, помочь делом, словом, вниманием… Христос воплотился и пожертвовал Собой ради каждого из нас, так и мы должны уподобиться Ему в нашем стремлении принести свою посильную жертву тем, кто в ней нуждается. ... Семью - называют малой Церковью. Часто именно от родителей к детям (а иногда и наоборот) передается евангельская весть, совершается воцерковление...". (интервью В.Р. Легойды («Аргументы и факты», № 19, 2021).

  2. 12.05.2021, 13:48
    Гость: Западлатая лживота

    прекрасно знает, что лучшая оборона это нападение. Этих тварей надо уничтожать их же оружием, то есть их сетями.

  3. 12.05.2021, 09:11
    Гость: stalker

    Ну назвали источники киберопасности для России, а дальше что ? А ничего. Можно подумать обо всем этом ранее не было известно. Но никаких ответных шагов, наподобие тех, что в отношении нас со стороны Запада предпринимаются, не делается. А все потому, что кишка у нас тонка и ссориться со своими "партнерами" мы не хотим. Даже если они нам открыто вредить будут. Выразим очередную озабоченность и дело с концом.

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