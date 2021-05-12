В МИД назвали источники кибератак на Россию

08:50 12.05.2021

В МИД России заявили, что большинство кибератак на РФ в 2020 году осуществлялось с IP-адресов, зарегистрированных в США, Германии и Нидерландах. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на слова замглавы ведомства Олега Сыромолотова.

"Что касается вопроса о вредоносной активности, фиксируемой с территории США, то, по данным Национального координационного центра по компьютерным инцидентам, большинство кибератак на Россию в 2020 году осуществлялось из адресного пространства США, Германии и Нидерландов", - рассказал он.

Он отметил, что нападениям подвергались объекты, связанные с разработками вакцин, государственного управления, финансового сектора, военно-промышленного комплекса, науки, образования, здравоохранения и транспорта.

Ранее глава британской спецслужбы радиоэлектронной разведки — Центра правительственной связи (GCHQ, его подразделением является NCSC) Джереми Флеминг заявил, что Россия представляет самую острую угрозу с точки зрения кибербезопасности.