У стрелявшего в казанской школе Галявиева было заболевание головного мозга

16:42 12.05.2021

Ильназу Галявиеву, устоившему стрельбу в казанской школе, которую закончил несколько лет назад, в 2020 году был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление СКР.

По данным следствия, Галявиев на учете у психиатра или нарколога не состоял.

"Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - заявили в СК.

Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.

Утром 11 мая в казанской гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек - 7 учащихся и 2 учительницы.