У стрелявшего в казанской школе Галявиева было заболевание головного мозга
Ильназу Галявиеву, устоившему стрельбу в казанской школе, которую закончил несколько лет назад, в 2020 году был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга, пишет "Интерфакс" со ссылкой на заявление СКР.
По данным следствия, Галявиев на учете у психиатра или нарколога не состоял.
"Однако, как выяснилось, он ранее неоднократно обращался за медицинской помощью в связи с сильными головными болями. Еще в прошлом году в связи с обращениями в одно из медучреждений ему был поставлен диагноз, свидетельствующий о заболевании головного мозга. С начала текущего года близкие также отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении. Его текущее состояние характеризуется неадекватным поведением, что на данный момент препятствует полноценному проведению следственных действий с ним", - заявили в СК.
Ему назначат психолого-психиатрическую экспертизу.
Утром 11 мая в казанской гимназии № 175 произошла стрельба, в результате которой погибли 9 человек - 7 учащихся и 2 учительницы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
От приверженцев демократической идеологии и общечеловеческих ценностей другого и не ожидается.
Ваши слова напомнили взрывы домов на Кашире. в Буйнакске, Рязани и в Волгодонске и "учения" бывшего КГБ- тонна "сахара" в мешках, весьма странная попытка диверсии была в Рязани. Диверсия была предотвращена благодаря местным жителям, которые вызвали милицию, кто то случайно обратил внимание на то, что двое вынесли из "жигулей" мешки и отнесли в подвал дома, причём открывали двери подвала своим ключом. В подвале были обнаружены три 50-килограммовых мешка, подключенные с помощью таймера к детонатору. Позже МВД поймали машину и двух минёров а те оказались сотрудниками бывшего КГБ. И как властные потом изворачивались, пытаясь свалить вину на мифических чеченов.
Версии появлялись одна за другой, виновными назначали ваххабитов, арабов, Басаева, Бен Ладена, но больше остальных россиян потрясло предположение о том, что инициаторами взрывов могли стать… спецслужбы. Именно эту версию развивали в своей книге "ФСБ взрывает Россию" бывший подполковник ФСБ А.Литвиненко (который очень кстати и вовремя скончался в Лондоне от непонято чего) и историк Юрий Фельштинский.
В последние годы целый ряд журналистов, занимавшихся расследованием случившегося, были либо убиты, либо умерли при подозрительных обстоятельствах - как и двое депутатов Думы, участвовавших в работе комиссии по расследованию терактов. На данный момент почти все, кто в прошлом выражал отличную от официальной позицию по этому вопросу, либо отказываются от комментариев, либо публично отреклись от своих слов, либо умерли.
Ну началось. Объясняется это заболевание просто - попытка откосить от призыва в армию. А тут так удачно совпало.
Соскок не удался.
Тогда надо признать ржавого толика умалешённым в открытую проповедующий благом для страны смерть ее жителей. Кстати в этом же замечен бывший преподаватель и демократ, как он себя выделял, а на данном этапе банальный вор Греф. Люди гибнуть не от отдельных больных на голову, от системы и режима, которые создали в стране атмосферу, чтобы эти придурки появлялись
Ваше мнение чрезвычайно интересно и важно, но хотелось бы, чтоб Вы выразили его на русском языке.