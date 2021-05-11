«Казанский стрелок» считал себя богом и озвучивал планы «убивать биомусор»
Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего стрельбу в казанской школе-гимназии № 175. Это Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он студент колледжа "Тисби". Лицензию на оружие убийца получил совсем недавно -28 апреля, сообщил телеканалу 360 депутат Госдумы Александр Хинштейн.
В мессенджере Telegram обнаружили блог, который, предположительно, принадлежит Ильназу Галявиеву. В своем канале молодой человек сравнивал себя с богом и заявлял, что его миссия — уничтожить "живность", пишет РЕН ТВ.
Жертв планируемого нападения он называл "биомусором" — по его мнению, появление людей на Земле это "ошибка".
Автор завел блог 4 мая, за 7 дней до нападения. "Сегодня убью огромное количество бмомусора и сам застрелюсь", - пообещал автор канала.
Также после задержания Ильназ рассказал сотрудникам полиции, что ненавидит людей. По словам нападавшего, в школу он пришел один, и готовить нападение ему никто не помогал. Более того, готовить бомбы он научился сам по интернету, сообщает КП.
Утром 11 мая в казанской гимназии № 175 произошла стрельба. По последним данным, погибли 8 человек - 7 учащихся и учительница, 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии средней тяжести.
Большое число погибших и пострадавших cвязано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего, сообщил ТАСС источник в администрации учебного заведения. "Большая часть детей, убитых в результате нападения на школу, училась в 8 "А" классе. Злоумышленник зашел в помещение, где проходил урок, и начал стрелять из гладкоствольного ружья. Из-за замкнутого пространства погибших и пострадавших оказалось так много: им было трудно скрыться от нападавшего", - сказал собеседник агентства.
Комментарии читателей Оставить комментарий
пухом. Жалко, очень жалко, особенно детей и учительницу. Молодая, красивая и уже её нет. Какое горе родителям.
Довыделыались татарские нацики - уже и чернявые бестии у них появились
Ох как Навльный вас зацепил за живое!!!!
Тогда почему человек ,которого вы назвали психом сидит в обычной зоне,а не специализированном медучереждении?
Нестыковочка, однако!
Такой вариант не исключается, если учесть "честность, неподкупность и человечность" шайки воров, бандитов и предателей.
Достаточно вспомнить взрывы домов в своё время и путаные объяснения про "учения" с мешками "сахара" в подвалах.
Ну, связь у психа с Навальным на инфернальном уровне. Оба себя мессиями возомнили, истерят одинаково.
Навальный, конечно, покруче. Секту создал, чудеса являет, воскрес опять же, жены-мироносицы за ним всюду таскаются. Короче, тоже под Христа косит. Два сапога пара.