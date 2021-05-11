«Казанский стрелок» считал себя богом и озвучивал планы «убивать биомусор»

14:26 11.05.2021

Сотрудники полиции установили личность человека, устроившего стрельбу в казанской школе-гимназии № 175. Это Ильназ Галявиев, ему 19 лет, он студент колледжа "Тисби". Лицензию на оружие убийца получил совсем недавно -28 апреля, сообщил телеканалу 360 депутат Госдумы Александр Хинштейн.

В мессенджере Telegram обнаружили блог, который, предположительно, принадлежит Ильназу Галявиеву. В своем канале молодой человек сравнивал себя с богом и заявлял, что его миссия — уничтожить "живность", пишет РЕН ТВ.

Жертв планируемого нападения он называл "биомусором" — по его мнению, появление людей на Земле это "ошибка".

Автор завел блог 4 мая, за 7 дней до нападения. "Сегодня убью огромное количество бмомусора и сам застрелюсь", - пообещал автор канала.

Также после задержания Ильназ рассказал сотрудникам полиции, что ненавидит людей. По словам нападавшего, в школу он пришел один, и готовить нападение ему никто не помогал. Более того, готовить бомбы он научился сам по интернету, сообщает КП.

Утром 11 мая в казанской гимназии № 175 произошла стрельба. По последним данным, погибли 8 человек - 7 учащихся и учительница, 8 пострадавших находятся в тяжелом состоянии, 13 - в состоянии средней тяжести.

Большое число погибших и пострадавших cвязано с тем, что дети находились в замкнутом пространстве класса и не могли скрыться от напавшего, сообщил ТАСС источник в администрации учебного заведения. "Большая часть детей, убитых в результате нападения на школу, училась в 8 "А" классе. Злоумышленник зашел в помещение, где проходил урок, и начал стрелять из гладкоствольного ружья. Из-за замкнутого пространства погибших и пострадавших оказалось так много: им было трудно скрыться от нападавшего", - сказал собеседник агентства.