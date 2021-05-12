Обвинение попросило 14 лет для гендиректора «Зимней вишни»

Фото с сайта facebook.com

Государственное обвинение попросило суд назначить Надежде Судденок, генеральному директору сгоревшего в 2018 году в Кемерово ТЦ «Зимняя вишня», наказание в виде 14 лет лишения свободы. Об этом сообщил ТАСС.

Для ответственного за тушение пожара в ТЦ Андрея Бурсина обвинение запросило шесть лет. Помимо этого, прокурор попросил назначить наказание еще для шести человек: экс-гендиректора компании — собственника торгового центра Юлии Богдановой — 14 лет 6 месяцев, техдиректора Георгия Соболева — 13 лет, охранника Сергея Антюшина — 9 лет 6 месяцев, руководителя компании «Системный интегратор», занимавшейся обслуживанием пожарной сигнализации в ТРЦ, Игоря Полозиненко — 6 лет 8 месяцев и его подчиненного Александра Никитина — 5 лет 6 месяцев, а также начальника пожарного караула Сергея Генина — 5 лет.

Отметим, что после предъявления обвинения вину частично признала только Судденок. Гендиректор пояснила в суде, что не проконтролировала, чтобы все работники ТРЦ прошли программу обучения действиям в чрезвычайных ситуациях. Остальные подсудимые с предъявленными им обвинениями не согласились.

Пожар в «Зимней вишне» произошел 25 марта 2018 года. Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали. По факту пожара были возбуждены три уголовных дела. Позже следователи установили, что причиной трагедии стало короткое замыкание на четвёртом этаже, а также нарушения требований пожарной безопасности: в ТЦ не работали системы пожарной защиты и были закрыты эвакуационные выходы.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 12.05.2021, 22:24
    Гость: грек

    Погибли 60 человек, среди которых 37 детей, ещё 79 человек пострадали, сроки лишение свободы по приговору суда, просто- подарок для осужденных......приговор подлежит отмене из-за мягкости назначенного наказания.

  2. 12.05.2021, 22:07
    Гость: Однако

    ...главный виновник - неутомимая жажда наживы остался за кадром. А здесь упомянуты е лица виновны лишь поскольку сами оказались жертвами политики насаждённой алкашом Беней Ельциным, разрушившим СССР. Все беды России от этого поворота в пропасть Ельцина и команды его подонков. В нынешней России стал привычным даже расстрел школы в Казани. Это закономерно и на показатели экономики не влияет. гарант выдаст пособие семьям погибших детей. А лучше бы он своевременно ушёл...

  3. 12.05.2021, 19:45
    Гость: личный опыт

    14 просто ни о чем, 25 строго режима надо. Ох, либеральничают власти, добром это не кончится.

  4. 12.05.2021, 19:43
    Гость: кемеровчанин

    Генин в этой компашке-лишний. Он тушил пожар, который стал возможен из-за остальных.

  5. 12.05.2021, 17:59
    Гость: Евгений В

    Сколько заплатили десяткам чиновников подготовимшим это обвинение за многолетний труд? Сколько же в РФ идиотов?

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