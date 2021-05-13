Патриарх Кирилл призвал не совершать аборты, а отдавать детей церкви

16:16 13.05.2021

Предстоятель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл призвал россиянок рожать детей даже в случае, если они не хотят или не могут воспитывать их. По мнению главы РПЦ, они могут отказаться от аборта, а после рождения передать ребенка церкви.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», - сказал Кирилл в обращении к участникам съезда.

При этом он отметил, что матери смогут навещать своих детей, а государство должно приложить все усилия для решения демографического вопроса.

Напомним, ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагал (в том числе и Владимиру Путину) ввести выплаты для женщин, которые беременны, но хотят сделать аборт. В частности, он предложил выплачивать таким женщинам средства после рождения детей, а новорожденных забирать под государственную опеку или передавать в приемные семьи на усыновление.