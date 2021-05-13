Патриарх Кирилл призвал не совершать аборты, а отдавать детей церкви

Предстоятель Русской Православной церкви Патриарх Кирилл призвал россиянок рожать детей даже в случае, если они не хотят или не могут воспитывать их. По мнению главы РПЦ, они могут отказаться от аборта, а после рождения передать ребенка церкви.

«Если вы не можете воспитать ребенка, но вы его родили или готовы родить, не убивайте ребенка, родите и отдайте нам, церкви, и мы сделаем все, чтобы воспитать и поднять на ноги ваше дитя», - сказал Кирилл в обращении к участникам съезда.

При этом он отметил, что матери смогут навещать своих детей, а государство должно приложить все усилия для решения демографического вопроса.

Напомним, ранее глава ЛДПР Владимир Жириновский предлагал (в том числе и Владимиру Путину) ввести выплаты для женщин, которые беременны, но хотят сделать аборт. В частности, он предложил выплачивать таким женщинам средства после рождения детей, а новорожденных забирать под государственную опеку или передавать в приемные семьи на усыновление.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 13.05.2021, 21:47
    Гость: Штурману

    Вот за одни эти слова,самого надо сабортировать.Сам носи и рожай,а потом рот открывай.От такого,как ты,рожать-точно грех.Женщина это живой человек с правами и сама решит,что ей делать и как поступать с нежелательной(по разным причинам)беременностью.

  2. 13.05.2021, 21:41
    Гость: Алё,Навигатор

    Ты даже не в курсе,что ни одно противозачаточное не даёт 100%-ной гарантии? И,не знаешь биологии,потому ,что на ранних стадиях-это просто скопление клеток)бластула-гаструла-морула и т.д.),нечеловеческое,а на уровне рыбы-ящерицы,- о каком "грехе убийства человека" ты тут толкуешь,неуч? С какого хрена какая-то власть,попы или такие штурмана решили присвоить себе право запрещать женщине избавиться от нежелательной беременности,-она вам ,что инкубатор ходячий,или рабыня? Её тело-её дело и не сметь своими лапами грязными и погаными языками даже говорить об этом.Ты ,конечно,не в курсе,что беременность и роды ,сами по себе,очень опасный эксперимент с женским организмом,что всегда,а сейчас (с такой дикой криворукой медициной)тем более,был очень нехилый % женской смертности при внематочной беременности или смерти в родах?И,что из-за таких,как ты чудил,мы должны будем терять женщин? Вот сам выноси-роди-выкорми,а потом может быть будешь иметь право говорить о запретах.

  4. 13.05.2021, 21:14
    Гость: Владимир С-Пб

    По твоему лучше создавать горы детских трупиков?
    Мать может и одуматься, повзрослев.

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