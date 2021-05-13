Суд досрочно освободил осужденного за госизмену экс-сотрудника ФСБ

Фемида

Экс-сотрудник ФСБ Дмитрий Докучаев был досрочно освобожден Лефортовским судом Москвы.

Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Докучаев - один из четырех фигурантов дела о госизмене вместе с бывшим главой одного из подразделений Центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ Сергеем Михайловым, предпринимателем Георгием Фомченковым и сотрудником «Лаборатории Касперского» Русланом Стояновым.

Материалы дела составляют государственную тайну. В настоящее время известно только, что фигурантам вменяют госизмену в пользу США.

В 2018 году сообщалось, что Докучаев и Фомченков признали свою вину. По их словам, они передавали сведения зарубежным спецслужбам, но при этом они также заявили, что не осознавали криминального характера происходящего.

Фомченков получил семь лет колонии, Михайлов и Стоянов вину не признали - их приговорили к 22 и 14 годам тюрьмы соответственно. Докучаев в 2019 году был приговорен к шести годам лишения свободы за госизмену. Он будет освобожден после того, как решение вступит в законную силу.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 13.05.2021, 20:46
    Гость: Карать уже совсем завязывал бы "суд"

    Тех омерзительных, но крохотных иуд,
    Чей вред Отечеству за мзду из заграницы
    Измене наверху в подмётки не годится!

  3. 13.05.2021, 20:31
    Гость: Stalker

    Это даже на УДО не похоже, т.к. парень и половины срока не отсидел. И за что ему такое снисхождение ? За то что в ФСБ служил ? Пусть предатель и сволочь, но все же свой. Из системы.

  4. 13.05.2021, 20:08
    Гость: именно!

    А раньше за госизмену была вышка... Без вариантов. Какое государство - такая и измена.

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