Песков объяснил, почему Путин, несмотря на прививку, соблюдает изоляцию

21:16 13.05.2021

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин даже после вакцинации от коронавируса продолжает режим изоляции, согласно рекомендациям эпидемиологов, пишет Znak.com.

«Все-таки режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства», — заявил Песков в ответ на вопрос, почему Путин будет общаться с генсеком ООН Антониу Гутерришем по видеосвязи, а не лично. Песков заявил, что режим предосторожности сохраняется именно из-за того, что Путин — глава государства.

23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин привился от коронавируса. В середине апреля президент рассказал, что получил вторую дозу вакцины. 10 мая Путин заявил о «позитивном» результате прививки.