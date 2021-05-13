Песков объяснил, почему Путин, несмотря на прививку, соблюдает изоляцию
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин даже после вакцинации от коронавируса продолжает режим изоляции, согласно рекомендациям эпидемиологов, пишет Znak.com.
«Все-таки режим предосторожности никуда не делся, и этим рекомендациям надо следовать, особенно когда речь идет о главе государства», — заявил Песков в ответ на вопрос, почему Путин будет общаться с генсеком ООН Антониу Гутерришем по видеосвязи, а не лично. Песков заявил, что режим предосторожности сохраняется именно из-за того, что Путин — глава государства.
23 марта пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин привился от коронавируса. В середине апреля президент рассказал, что получил вторую дозу вакцины. 10 мая Путин заявил о «позитивном» результате прививки.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Зачёт, отец! Как Вас только с этим сюда выпустили? Определённо не доглядели. А мой пост о том, что самоизоляцию ему ещё в 14 г. двадцать эпидемиологов в Австралии выписали, не пропустили.
Ирония...
Прав гость Папа, гарант прото трус и этим всё сказано. У него долго дрожал голос , когда неожиданно на него свалилась верховная власть, он мне напоминал персонаж Хазанов студента кулинарного техникума. А сейчас, То он сдрейфил перед Эрдоганом во время К 2 -ой Карабахской войны, то теперь молчит в тряпочку. когда азербайджанцы ввели танки на территорию Армении с целью оторвать кусочек уже от неё. С таким президентом все отвернутся от России, с таким союзником и врагов не надо.
Потому что за свою шкуру и здоровье боится. Потому и сидит в своем бункере большую часть времени. Это вам не с голым торсом на коне скакать. На показуху свое здоровье, силу и выносливость демонстрировать.
Жалкий и трусливый человек. И не надо ничего объяснять. Подумаешь, первое лицо страны, и что??? Все мы смертны и его жизнь стоит столько же, сколько и любого другого гражданина. А вот трусость, она всегда безразмерна. Причём он трусом не стал, он им был всю свою жизнь. Как в детстве говорили - сыкло по жизни. А объяснения Пескова - противно слушать.