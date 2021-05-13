Жириновский пожаловался на ужин за 100 тысяч рублей с «прощелыгами с юга»

Владимир Жириновский © KM.RU, Алексей Белкин

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе прошедшего накануне, 12 мая, ежегодного отчета правительства в Государственной Думе пожаловался на высокопоставленных сотрудников мэрии Сочи, которые пригласили его на ужин и заставили оплатить счет на 100 тысяч рублей. .

«Я приезжаю в Сочи, заммэра встречает. Я еду в санаторий, он предлагает поужинать. Заказывает там стол – 100 тысяч рублей. А кто платить будет? Мне, чтобы я платил! Он дурак — этот заммэра?» — приводит слова Жириновского Lenta.ru.

Политик также отметил, что питание в санатории лучше, а «эти прощелыги с юга заставляют платить за то, что встретили». Он также назвал представителей принимающей стороны идиотами и сумасшедшими.

Депутат фракции ЛДПР Юрий Напсо, представляющий в Госдуме Сочинский округ, уточнил в своем Instagram-аккаунте, что Жириновский вспомнил историю семилетней давности.

«Ее детали мне хорошо известны, поскольку я и сам был в числе встречавших Владимира Вольфовича в тот день», — рассказал Напсо. По словам депутата, один из заместителей мэра курорта действительно пригласил их на ужин, однако расплачивался не только Жириновский, но и Напсо. Парламентарий также подчеркнул, что к нынешним властям города случившееся не имеет никакого отношения.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 14.05.2021, 10:33
    Гость: старый кубаноид

    Громи их Вольфович! Вчера приехал из Ессентуков-пиво российское 0,5 литра-180 рупей, в кафе, днем!

  3. 14.05.2021, 08:39
    Гость: stalker

    А что, классно посидели. Особенно хорош этот заммэра. Встречу организовал, стол заказал, а потом поел за счет приезжающей стороны. Молоток.

  5. 14.05.2021, 07:36
    Гость: 囧

    Вот это память. Через семь лет не забыл,не простил ,что его просили заплатить за выпмтое м съеденное. Достойный ,очень достойный лидер.

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