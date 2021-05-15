Правительство РФ утвердило перечень недружественных стран
Правительство утвердило перечень государств, совершающих недружественные действия против России. В него вошли только две страны - США и Чехия. Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.
Как отмечается в документе, теперь на них будут распространяться положения указа президента от 23 апреля 2021 года №243 "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".
Также власти утвердили количество физлиц, находящихся на территории России, с которыми государственные учреждения и дипломатические представительства этих стран смогут заключать трудовые договоры и иные гражданско-правовые документы, на основании которых возникают трудовые отношения. Для Чехии это число составит 19 человек, для США — ноль.
Действие указа президента не касается граждан недружественных государств, которые работают в дипломатических учреждениях. Также он не распространяется на трудоустройство в бизнес-структуры.
Отношения России и США ухудшились после событий на Украине и возвращения Крыма. Помимо этого, Вашингтон неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в президентские выборы и хакерских атаках, напоминает РИА Новости. Это послужило поводом для многочисленных антироссийских санкций, за которыми следовали ответные меры со стороны Кремля.
Причиной для дипломатического скандала с Чехией стали обвинения Праги в адрес Москвы в причастности к взрывам на оружейных складах во Врбетице в 2014 году. Власти страны выслали 18 сотрудников российского посольства. В ответ МИД объявил персонами нон грата 20 чешских дипломатов, заявив, что претензии абсурдны и возмутительны.
Комментарии читателей Оставить комментарий
какой-то список куцым вышел-всего 2 страны Даже Прибалтика с Польшей оказываются чуть ли не друзьями Впрочем какая страна такой и список Пыжились пальчиком грозили а в итоге выдали этот список Смехота да и только
"Опускаюсь все ниже и ниже"
Вор рецедивист Горе.
Шукшин.
В это время Китайцы на Марс покоряют.
Украина сюда никогда не попадет. В противном случае, недружественными станут ДНР и ЛНР, которые Кремль признает в составе Украины.
Сшархан и табаки.
"Оливер Стоун призвал США отстать от России и решать свои проблемы: знаменитый американский режиссер, сценарист и продюсер Оливер Стоун в интервью The Washington Post призвал Соединенные Штаты прекратить оголтелую кампанию против России и не претендовать на единоличный контроль над всем миром". ... В апреле президент РФ Владимир Путин подписал указ "О применении мер воздействия (противодействия) на недружественные действия иностранных государств".