В России учредили новый праздник - День фармацевтического работника

в том числе

подготовка российских лекарей (с 1654 г.);только с 1654-го, до этого ИНОСТРАНЦЫ!!!!

заготовка и продажа водки, вина, пива и меда — один из основных источников финансирования деятельности приказа[3].

Аптекарский приказ просуществовал до 1721 года, постепенно уступая свои позиции главного органа руководства медициной Аптекарской канцелярии, созданной в 1707 году в Санкт-Петербурге. В ведении приказа совместно с Главной аптекой осталась лишь медицина Москвы и Московской губернии. В 1721 году приказ был преобразован в Московскую медицинскую контору, существовавшую до середины XIX века

В 1707 году в Санкт-Петербурге была создана Аптекарская канцелярия, первоначально действовавшая параллельно с Аптекарским приказом. В 1714[3] (или 1716[2]) году ведомство было подчинено архиатру, первым из которых стал Роберт Эрскин[2].

В 1712 году приказ, как и другие ведомства Петра I, был переведён в Санкт-Петербург. Первоначально после переезда приказ размещался в Петропавловской крепости.

В 1707 г. Николай Бидлоо, выпускник Лейденского университета, открыл первую в России госпитальную школу. Она действовала при первом военном сухопутном госпитале за рекой Яузой. В 1718—1720 гг. открылись первые госпитали в Петербурге и Кронштадте. Уже в 1733 г. при этих госпиталях также имелись собственные школы. В 1758 г. упоминается о наличии госпитальной школы в Барнауле.

С 1721 года главой ведомства стал И. Л. Блюментрост. Он предложил проект преобразования медицинского дела в Росс