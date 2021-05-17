В России учредили новый праздник - День фармацевтического работника

Лекарства

Правительство России установило новый профессиональный праздник - День фармацевтического работника. Он будет отмечаться 19 мая. Соответствующее постановление, подписанное председателем правительства Михаилом Мишустиным, опубликовано на портале правовой информации.

Выбор 19 мая в качестве даты празднования этого профессионального праздника связан с фактом нашей истории, когда 19 мая 1581 года с разрешения царя Ивана IV Грозного была открыта первая аптека, в которой помимо продажи лекарственных препаратов также было организовано и их производство, отмечает ТАСС

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 17.05.2021, 21:58
    Гость: Прохожий

    "Больше праздников, красивых и разных!" — Когда-то это уже было, правда про "товары", а не про "праздники". Новые времена — новые лозунги...
    Или: нечем кормить ("нету хлеба") — устраивайте развлечения ("зрелища").
    Так — победим!

  3. 17.05.2021, 19:44
    Гость: функции Аптекарского приказа расширялись...

    в том числе
    подготовка российских лекарей (с 1654 г.);только с 1654-го, до этого ИНОСТРАНЦЫ!!!!
    заготовка и продажа водки, вина, пива и меда — один из основных источников финансирования деятельности приказа[3].

    Аптекарский приказ просуществовал до 1721 года, постепенно уступая свои позиции главного органа руководства медициной Аптекарской канцелярии, созданной в 1707 году в Санкт-Петербурге. В ведении приказа совместно с Главной аптекой осталась лишь медицина Москвы и Московской губернии. В 1721 году приказ был преобразован в Московскую медицинскую контору, существовавшую до середины XIX века

    В 1707 году в Санкт-Петербурге была создана Аптекарская канцелярия, первоначально действовавшая параллельно с Аптекарским приказом. В 1714[3] (или 1716[2]) году ведомство было подчинено архиатру, первым из которых стал Роберт Эрскин[2].

    В 1712 году приказ, как и другие ведомства Петра I, был переведён в Санкт-Петербург. Первоначально после переезда приказ размещался в Петропавловской крепости.

    В 1707 г. Николай Бидлоо, выпускник Лейденского университета, открыл первую в России госпитальную школу. Она действовала при первом военном сухопутном госпитале за рекой Яузой. В 1718—1720 гг. открылись первые госпитали в Петербурге и Кронштадте. Уже в 1733 г. при этих госпиталях также имелись собственные школы. В 1758 г. упоминается о наличии госпитальной школы в Барнауле.
    С 1721 года главой ведомства стал И. Л. Блюментрост. Он предложил проект преобразования медицинского дела в Росс

  4. 17.05.2021, 18:54
    Гость: Гы-гы- ну наконц-то! Праздник которого все ждали!!!

    Осень своевременно и актуально!
    При клятом совке в нашей деревне была одна небольшая аптека и киоск в поликлинике.
    А с началом перестройки к-во аптек стало увеличиваться. Сейчас 3 (три) аптеки.К-во населения стало меньше.

    Особенно волнительно что пристегнули к Иоанну Грозному.
    =Традиционно указывается, что Аптекарский приказ известен по документам с 1632 года, хотя за 12 лет до этого, по словам Берха, существовала Аптекарская палата.
    Ещё ранее в Кремле действовала Государева аптека, обслуживавшая семью Ивана Грозного.ЭЛИТНАЯ БЫЛА АПТЕКА, НЕ ДЛЯ БЫДЛА!

    Аптекарский приказ был придворным учреждением и обслуживал царскую семью и близкий к ней круг боярской знати. Ведущим медиком Аптекарского приказа был венгр Кристофер Рихтингер, прибывший с рекомендательным письмом королевы Елизаветы. Врачи Аптекарского приказа получали поместье с 30-40 крепостными крестьянами. По денежному окладу доктора приравнивались к окольничим. Из дворца медикам ежемесячно отпускали натуральное обеспечение: четыре бочки мёда, четыре бочки пива, 60 возов дров, 150 руб. на свежие продукты.

    С середины XVII века возникли небольшие аптеки на Дону, в Астрахани, Вильне, Новгороде, Киеве, Пензе, Курске, Пскове, Нижнем и др. городах,
    Первые частные («вольные») аптеки были учреждены Петром I в Москве в 1701—1714 гг.

  5. 17.05.2021, 18:54
    Гость: В «казенке» под печатью приказного дьяка хранились

    «отборные врачебные средства», как правило, выписанные «из-за моря». Они предназначались исключительно для царской фамилии и на сторону отпускались только в исключительных случаях по высочайшему соизволению. Сохранились челобитные иностранцев и служилых людей с просьбой выделить для лечения снадобья из «царёвой аптеки». Например, шляхтич П. А. Калиновский 11 марта 1662 г. бил челом царю:

    С 40-х годов XVII века обслуживание царским приближенных медиками Аптекарского приказа становится правилом. При необходимости, лекари выезжали и в отдаленные области страны для лечения бояр и военачальников.

    Государева аптека и Новая аптека, открытая в 1672 в Китай-городе, обладали монополией на торговлю лекарствами, которая была официально закреплена указом от 28 февраля 1673 г. Большинство лекарственных препаратов выписывались из Европы и стоили по тем временам больших денег. Так, в 1662 г. английский негоциант «Ивашко» Гебдон отчитывался русскому царю из Лондона:-)

    В царствование Алексея Михайловича приказ наладил систему заготовки лечебных трав в различных землях Русского государства. Занимались этим специально обученные травники. С 1654 г. при приказе работала Лекарская школа, в которой 5—7 лет обучались дети стрельцов, дьяков и духовенства. Ученики собирали травы, трудились в аптеке и проходили практику в полку.
    Среди докторов Аптекарского приказа выделялись англичане, были также выходцы из Голландии, Германии. Должности лекарей, аптекарей, алхимистов занимали только ИНОСТРАНЦЫ.

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