Путин поручил вести учет домашних животных

00:27 18.05.2021

Президент России Владимир Путин дал поручения по формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе он поручил вести учет домашних питомцев и мониторинг беспризорных, пишет РБК.

Глава государства поручил внести в законодательство изменения, которые предусматривают «ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик».

Поправки также должны будут регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, определить порядок передачи питомцев в приюты, внедрить систему реагирования на сообщения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью.

Помимо этого, правительству и органам исполнительной власти поручено совершенствовать систему обращения с безнадзорными животными. К этому относится введение целевых показателей для связанных с этим мероприятий, включая наращивание усилий по вакцинации и стерилизации, а также создание единых норм для приютов.