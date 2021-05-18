Путин поручил вести учет домашних животных

Чихуахуа © KM.RU, Илья Шабардин

Президент России Владимир Путин дал поручения по формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе он поручил вести учет домашних питомцев и мониторинг беспризорных, пишет РБК.

Глава государства поручил внести в законодательство изменения, которые предусматривают «ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик».

Поправки также должны будут регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, определить порядок передачи питомцев в приюты, внедрить систему реагирования на сообщения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью.

Помимо этого, правительству и органам исполнительной власти поручено совершенствовать систему обращения с безнадзорными животными. К этому относится введение целевых показателей для связанных с этим мероприятий, включая наращивание усилий по вакцинации и стерилизации, а также создание единых норм для приютов.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.05.2021, 01:56
    Гость: Совсем рехнулся демагог,

    Уж чем не знает и заняться:
    Согнув народ в бараний рог,
    Надумал за животных взяться!?
    Позоря 20 лет престол,
    Хоть бы добром с него сошёл...

  2. 18.05.2021, 01:25
    Гость: Песня старого дивана

    Кого следует относить к домашним животным? Вот у меня клопы и тараканы. Как мне их посчитать?

  3. 18.05.2021, 01:23
    Гость: Как интересно

    Озаботился ещё одной кормовой базой. Видать, замыслил ещё один дворец втихаря состряпать, а для этого обложить домашнюю живность новым Платоном.

  4. 18.05.2021, 00:55
    Гость: Влад

    Это уже патология, но она объяснима. "Люди - новая нефть" и на домашних животных введут налог.

Все комментарии (6)
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