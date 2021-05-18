Путин поручил вести учет домашних животных
Президент России Владимир Путин дал поручения по формированию в обществе ответственного отношения к животным, в том числе он поручил вести учет домашних питомцев и мониторинг беспризорных, пишет РБК.
Глава государства поручил внести в законодательство изменения, которые предусматривают «ведение учета домашних питомцев, мониторинга состояния популяций животных без владельцев (включая вакцинированных и стерилизованных) и принятие единых методик».
Поправки также должны будут регламентировать содержание и разведение домашних и диких животных, определить порядок передачи питомцев в приюты, внедрить систему реагирования на сообщения граждан о причинении животными вреда их жизни и здоровью.
Помимо этого, правительству и органам исполнительной власти поручено совершенствовать систему обращения с безнадзорными животными. К этому относится введение целевых показателей для связанных с этим мероприятий, включая наращивание усилий по вакцинации и стерилизации, а также создание единых норм для приютов.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Уж чем не знает и заняться:
Согнув народ в бараний рог,
Надумал за животных взяться!?
Позоря 20 лет престол,
Хоть бы добром с него сошёл...
Кого следует относить к домашним животным? Вот у меня клопы и тараканы. Как мне их посчитать?
Озаботился ещё одной кормовой базой. Видать, замыслил ещё один дворец втихаря состряпать, а для этого обложить домашнюю живность новым Платоном.
Это уже патология, но она объяснима. "Люди - новая нефть" и на домашних животных введут налог.
Походу, парняге заняться просто нечем...