«Единая Россия» предложила Путину перенести перепись населения на октябрь

© KM.RU, Алексей Белкин

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил перенести сроки проведения очередной Всероссийской переписи населения. 

Он пояснил, что Всероссийская перепись населения, начало которой намечено на июнь, а завершение — на сентябрь, совпадает по времени с предвыборной кампанией — выборы в Госдуму должны состояться в сентябре.

«Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение. где-то вызовет и прямое раздражение. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах. Как правило это учителя и работники социальной сферы», — приводит его слова РБК.

В связи с этим Турчак предложил перенести перепись на октябрь. Владимир Путин согласился рассмотреть эту идею.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 19.05.2021, 21:13
    Гость: В

    Что бы перед выборами не видно было, как мы вымираем благодаря мудрому руководству единой России, во главе с их .....

Все комментарии (14)
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