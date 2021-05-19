«Единая Россия» предложила Путину перенести перепись населения на октябрь

15:04 19.05.2021

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил перенести сроки проведения очередной Всероссийской переписи населения.

Он пояснил, что Всероссийская перепись населения, начало которой намечено на июнь, а завершение — на сентябрь, совпадает по времени с предвыборной кампанией — выборы в Госдуму должны состояться в сентябре.

«Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение. где-то вызовет и прямое раздражение. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах. Как правило это учителя и работники социальной сферы», — приводит его слова РБК.

В связи с этим Турчак предложил перенести перепись на октябрь. Владимир Путин согласился рассмотреть эту идею.