«Единая Россия» предложила Путину перенести перепись населения на октябрь
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным предложил перенести сроки проведения очередной Всероссийской переписи населения.
Он пояснил, что Всероссийская перепись населения, начало которой намечено на июнь, а завершение — на сентябрь, совпадает по времени с предвыборной кампанией — выборы в Госдуму должны состояться в сентябре.
«Если переписчики и агитаторы одновременно пойдут по домам, это создаст ненужное напряжение у людей, наложение. где-то вызовет и прямое раздражение. Переписчики и сотрудники избирательных комиссий, кто должен информировать о выборах, — это зачастую одни и те же люди, особенно в малых городах и районах. Как правило это учителя и работники социальной сферы», — приводит его слова РБК.
В связи с этим Турчак предложил перенести перепись на октябрь. Владимир Путин согласился рассмотреть эту идею.
Комментарии читателей Оставить комментарий
вообще выборы отменить?
Значит белопузые будут мухлевать!
Что бы перед выборами не видно было, как мы вымираем благодаря мудрому руководству единой России, во главе с их .....
резкий скачёк смертности после выборов?
По осени считают,сперва выборы потом подсчет,а товдруг и считать то некого