Рост цен и низкие зарплаты стали главными причинами стресса россиян

11:23 19.05.2021

Исследование холдинга «Ромир» показало, что по сравнению с прошлым годом количество россиян, испытывавших стресс, снизилось, но их количество все равно превышает 50%.

Так, в 2020 году о стрессе говорили 79% опрошенных, в начале 2021 года утвердительно на вопрос о стрессе ответили 55% опрошенных. При этом уровень тревожности у женщин в прошлом году был выше (84%), чем у мужчин (72%). В 2021 году эти показатели составили 51% у мужчин и 56% у женщин.

Отмечается, что сильнее всего стрессу подвержены россияне в возрасте до 40 лет (61%), люди старшего возраста беспокоятся меньше, а в категории от 51 до 74 лет уровень стресса составляет 42%.

Основными причинами россияне назвали инфляцию и рост цен (62%), низкие зарплаты (56%), кризис в экономике (30%), безработицу (27%) и социальное расслоение (25%).

«Текущая реакция россиян вполне объяснима - наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию», - цитирует РБК слова президента «Ромир» Андрея Милехина.