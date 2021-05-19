Рост цен и низкие зарплаты стали главными причинами стресса россиян

Исследование холдинга «Ромир» показало, что по сравнению с прошлым годом количество россиян, испытывавших стресс, снизилось, но их количество все равно превышает 50%.

Так, в 2020 году о стрессе говорили 79% опрошенных, в начале 2021 года утвердительно на вопрос о стрессе ответили 55% опрошенных. При этом уровень тревожности у женщин в прошлом году был выше (84%), чем у мужчин (72%). В 2021 году эти показатели составили 51% у мужчин и 56% у женщин.

Отмечается, что сильнее всего стрессу подвержены россияне в возрасте до 40 лет (61%), люди старшего возраста беспокоятся меньше, а в категории от 51 до 74 лет уровень стресса составляет 42%.

Основными причинами россияне назвали инфляцию и рост цен (62%), низкие зарплаты (56%), кризис в экономике (30%), безработицу (27%) и социальное расслоение (25%).

«Текущая реакция россиян вполне объяснима - наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию», - цитирует РБК слова президента «Ромир» Андрея Милехина.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 19.05.2021, 13:51
    Гость: ABCD

    какой стресс? дАрагие рАсеяне что, газет не читают и "1 канал" не смотрят"? У нас всё хорошо, страна процветает и неуклонно движется вперёд. Растёт благосостояние народа и всё время у народа всё больше и больше растёт жгучее желание платить больше налогов.

  3. 19.05.2021, 13:21
    Гость: ...

    С чего это стресс у людей должен снизиться, если зарплаты такие же, а цены на всё растут с катастрофической скоростью. Кого опрашивают эти статисты?

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Лукашенко вводит санкции против России - Москва это поддерживает
Путин заявил о превращении Украины в «анти-Россию»
Анатолий Чубайс © KM.RU, Алексей Белкин
Чубайс назвал причину ненависти к советской власти
Для счастья человеку в России необходимо чуть более 170 тысяч рублей в месяц
Наглость и жадность: о большой игре олигархов в России
Избранное
Удар США по Кубе должен стать сигналом для России
Крым уйдет от санкций в особую зону
Армянский майдан: площадные хороводы и «секс по телефону»
Это не шутки: с 1 апреля грядут изменения в весеннем призыве
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
Что делать с собственным страхом, контактируя с другими людьми?
Полный коллапс системы: коронавирус обрушил «оптимизированную» медицину России
Народ и Империя. Есть простой способ их уничтожить: противопоставить
«Принять Донбасс мешает не ООН, а наша знать, держащая свои активы за бугром»
Рождаемость, эгоизм и моральная отрава бытового неолиберализма
Сергей Черняховский. Суд над кастовой безнаказанностью