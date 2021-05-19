Рост цен и низкие зарплаты стали главными причинами стресса россиян
Исследование холдинга «Ромир» показало, что по сравнению с прошлым годом количество россиян, испытывавших стресс, снизилось, но их количество все равно превышает 50%.
Так, в 2020 году о стрессе говорили 79% опрошенных, в начале 2021 года утвердительно на вопрос о стрессе ответили 55% опрошенных. При этом уровень тревожности у женщин в прошлом году был выше (84%), чем у мужчин (72%). В 2021 году эти показатели составили 51% у мужчин и 56% у женщин.
Отмечается, что сильнее всего стрессу подвержены россияне в возрасте до 40 лет (61%), люди старшего возраста беспокоятся меньше, а в категории от 51 до 74 лет уровень стресса составляет 42%.
Основными причинами россияне назвали инфляцию и рост цен (62%), низкие зарплаты (56%), кризис в экономике (30%), безработицу (27%) и социальное расслоение (25%).
«Текущая реакция россиян вполне объяснима - наши соотечественники за время пандемии устали постоянно находиться в состоянии напряжения и сейчас ожидают не ухудшения ситуации, а, скорее, стагнацию», - цитирует РБК слова президента «Ромир» Андрея Милехина.
Комментарии читателей Оставить комментарий
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какой стресс? дАрагие рАсеяне что, газет не читают и "1 канал" не смотрят"? У нас всё хорошо, страна процветает и неуклонно движется вперёд. Растёт благосостояние народа и всё время у народа всё больше и больше растёт жгучее желание платить больше налогов.
С чего это стресс у людей должен снизиться, если зарплаты такие же, а цены на всё растут с катастрофической скоростью. Кого опрашивают эти статисты?
Плевать правительству на россиян
россияне для правительства - низшая каста