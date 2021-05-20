Россия и Украина обсуждают организацию встречи Путина и Зеленского

А мне идея вообще каких-то союзов не нравится. Ни с Белоруссией, ни с Украиной, ни вообще с кем-то ещё.

Вот Лукашенко сколько лет петляет как лис, а в союзное государство не вступает. Почему?? А ты Украину туда размечтался втянуть.

И почему это одно лицо в нашей стране имеет право решать с кем дружить??

В Киев пусть едет. Тут согласен. Пусть возьмёт с собой всех членов парламента и сенаторов, не только Шойгу. И пусть там их арестуют и посадят на пожизненное. А те, кто прикупил себе что-то в Крыму - чемодан, вокзал, Москва.

Праведность проверяется временем. (св.Лука)

Вот пройдёт время и....будете смеяться над своими литературными мечтами.

Утаить ничего не получится. Вся правда всплывёт и горькие слёзы будут вам наградой за ваше слепое доверие вождю. И потом... ну какой из него вождь?? Маленький, тщедушный, лысоватый, тщеславный. Говорить не умеет. Всё время чего-то боится (слубжа охраны за его президентство выросла в численном составе в 55 раз, по сравнению с ельцинскими временами). Весь напряжный.

Если окрикнуть ночью во дворе, скорее всего побежит. Ну таракан одним словом, а не президент.

Если вы ему верите и его политике, это ваше право.

Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. (афоризм)

И окружение у него тоже всё из "достоинств". На Шойгу уже некуда медальки вешать, да и Матвиенко пора сиськи увеличивать.

По ленинградскому комсомолу девочка имела кликуху - Стакан.

Этакое сборище аморальных людишек. Да и слово людишки тут не подходит. Это не люди. Это тараканы.