Россия и Украина обсуждают организацию встречи Путина и Зеленского

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется обсуждение «гипотетической» встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сроки встречи пока не определены.

Возможная встреча обсуждается в переписке между заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, выяснил Коммерсант. В Кремле эту информацию подтвердили, сказав, что «контакты ведутся», но «процесс идет непросто».

«С нашей стороны Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем к обсуждению… Пока наброски такими широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные. Гипотетической повестки дня гипотетической встречи»,— рассказал  Песков.

Владимир Зеленский также сообщил, что офисы украинского и российского президентов начали переговоры по поводу организации встречи. «Традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерации»,— заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам второго года на посту президента.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 21.05.2021, 08:53
    Гость: Папа

    А мне идея вообще каких-то союзов не нравится. Ни с Белоруссией, ни с Украиной, ни вообще с кем-то ещё.
    Вот Лукашенко сколько лет петляет как лис, а в союзное государство не вступает. Почему?? А ты Украину туда размечтался втянуть.
    И почему это одно лицо в нашей стране имеет право решать с кем дружить??
    В Киев пусть едет. Тут согласен. Пусть возьмёт с собой всех членов парламента и сенаторов, не только Шойгу. И пусть там их арестуют и посадят на пожизненное. А те, кто прикупил себе что-то в Крыму - чемодан, вокзал, Москва.
    Праведность проверяется временем. (св.Лука)
    Вот пройдёт время и....будете смеяться над своими литературными мечтами.
    Утаить ничего не получится. Вся правда всплывёт и горькие слёзы будут вам наградой за ваше слепое доверие вождю. И потом... ну какой из него вождь?? Маленький, тщедушный, лысоватый, тщеславный. Говорить не умеет. Всё время чего-то боится (слубжа охраны за его президентство выросла в численном составе в 55 раз, по сравнению с ельцинскими временами). Весь напряжный.
    Если окрикнуть ночью во дворе, скорее всего побежит. Ну таракан одним словом, а не президент.
    Если вы ему верите и его политике, это ваше право.
    Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. (афоризм)
    И окружение у него тоже всё из "достоинств". На Шойгу уже некуда медальки вешать, да и Матвиенко пора сиськи увеличивать.
    По ленинградскому комсомолу девочка имела кликуху - Стакан.
    Этакое сборище аморальных людишек. Да и слово людишки тут не подходит. Это не люди. Это тараканы.

  3. 21.05.2021, 08:33
    Гость: Папа

    Не заморачивайся пониманием, для чего?
    Ну не всем дано, да!!! Герой романа Джеймса Босуэлла доктор Самуель Джонс произнёс в литературном клубе крылатую фразу:"Patriotism is the last refuge of a scoundrel" (Патриотизм - последнее прибежище негодяя)

  5. 21.05.2021, 08:01
    Гость: Каин XVIII

    Пан Зеленский постоянно вякает что он воюет с РФ.
    Он к нам приедет за ключами от Москвы или сдаваться?

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