Россия и Украина обсуждают организацию встречи Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что ведется обсуждение «гипотетической» встречи Владимира Путина с президентом Украины Владимиром Зеленским. Сроки встречи пока не определены.
Возможная встреча обсуждается в переписке между заместителем главы администрации Кремля Дмитрием Козаком и главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, выяснил Коммерсант. В Кремле эту информацию подтвердили, сказав, что «контакты ведутся», но «процесс идет непросто».
«С нашей стороны Козак принимает в них участие. Действительно, есть наброски возможных тем к обсуждению… Пока наброски такими широкими мазками, скорее, концептуальные, а не предметные. Гипотетической повестки дня гипотетической встречи»,— рассказал Песков.
Владимир Зеленский также сообщил, что офисы украинского и российского президентов начали переговоры по поводу организации встречи. «Традиционно в такой ситуации встречи происходят либо в одном из мест конфликта, или на нейтральной территории. Начат разговор между офисом президента Украины и Российской Федерации»,— заявил Зеленский на пресс-конференции по итогам второго года на посту президента.
Комментарии читателей Оставить комментарий
А мне идея вообще каких-то союзов не нравится. Ни с Белоруссией, ни с Украиной, ни вообще с кем-то ещё.
Вот Лукашенко сколько лет петляет как лис, а в союзное государство не вступает. Почему?? А ты Украину туда размечтался втянуть.
И почему это одно лицо в нашей стране имеет право решать с кем дружить??
В Киев пусть едет. Тут согласен. Пусть возьмёт с собой всех членов парламента и сенаторов, не только Шойгу. И пусть там их арестуют и посадят на пожизненное. А те, кто прикупил себе что-то в Крыму - чемодан, вокзал, Москва.
Праведность проверяется временем. (св.Лука)
Вот пройдёт время и....будете смеяться над своими литературными мечтами.
Утаить ничего не получится. Вся правда всплывёт и горькие слёзы будут вам наградой за ваше слепое доверие вождю. И потом... ну какой из него вождь?? Маленький, тщедушный, лысоватый, тщеславный. Говорить не умеет. Всё время чего-то боится (слубжа охраны за его президентство выросла в численном составе в 55 раз, по сравнению с ельцинскими временами). Весь напряжный.
Если окрикнуть ночью во дворе, скорее всего побежит. Ну таракан одним словом, а не президент.
Если вы ему верите и его политике, это ваше право.
Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кто ты. (афоризм)
И окружение у него тоже всё из "достоинств". На Шойгу уже некуда медальки вешать, да и Матвиенко пора сиськи увеличивать.
По ленинградскому комсомолу девочка имела кликуху - Стакан.
Этакое сборище аморальных людишек. Да и слово людишки тут не подходит. Это не люди. Это тараканы.
Встреча, ни очем.
Не заморачивайся пониманием, для чего?
Ну не всем дано, да!!! Герой романа Джеймса Босуэлла доктор Самуель Джонс произнёс в литературном клубе крылатую фразу:"Patriotism is the last refuge of a scoundrel" (Патриотизм - последнее прибежище негодяя)
и безоговорочной капитуляции.
Пан Зеленский постоянно вякает что он воюет с РФ.
Он к нам приедет за ключами от Москвы или сдаваться?