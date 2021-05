Россия и Украина обсуждают организацию встречи Путина и Зеленского

Не заморачивайся пониманием, для чего?

Ну не всем дано, да!!! Герой романа Джеймса Босуэлла доктор Самуель Джонс произнёс в литературном клубе крылатую фразу:"Patriotism is the last refuge of a scoundrel" (Патриотизм - последнее прибежище негодяя)