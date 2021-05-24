Суд отменил приговор выстрелившему в школьницу экс-полицейскому

13:37 24.05.2021

Московский городской суд отменил приговор в отношении экс-полицейского Ивана Князева, который ранее получил условный срок за выстрел в подростка.

Князеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, на юге Москвы в декабре 2020 года полицейский, находясь в гостях, достал травматический пистолет и выстрелил в ногу 13-летней девочке. Ребенок был доставлен в больницу. Следствию школьница заявила, что Князев ее домогался.

Позднее в МВД заявили, что в момент происшествия сотрудник находился не при исполнении, его уволили из органов.

В начале марта Симоновский районный суд приговорил Князева к трем годам лишения свободы условно по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия) и запретил ему в ближайшие три года занимать должности в правоохранительных органах.