Суд отменил приговор выстрелившему в школьницу экс-полицейскому

Пистолет

Московский городской суд отменил приговор в отношении экс-полицейского Ивана Князева, который ранее получил условный срок за выстрел в подростка.

Князеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.

Напомним, на юге Москвы в декабре 2020 года полицейский, находясь в гостях, достал травматический пистолет и выстрелил в ногу 13-летней девочке. Ребенок был доставлен в больницу. Следствию школьница заявила, что Князев ее домогался.

Позднее в МВД заявили, что в момент происшествия сотрудник находился не при исполнении, его уволили из органов.

В начале марта Симоновский районный суд приговорил Князева к трем годам лишения свободы условно по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия) и запретил ему в ближайшие три года занимать должности в правоохранительных органах.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  3. 24.05.2021, 17:37
    Гость: stalker

    Какой у нас "гуманный" суд. Сотвори такое кто нибудь другой (не при погонах) и ему впаяли бы срок на полную катушку. А так, он же свой. Только оступившийся. Как у Филатова - "А виновен генерал. Интриган и аморал. Это он (коровья морда) честь мундира замарал".

  4. 24.05.2021, 17:07
    Гость: За реализацию законного права критиковать режим

    Платошкин почти год пробыл под строжайшим домашним арестом, схлопотал пять лет условного (повезло ещё!) заключения и штраф в 0,7 млн руб (всего лишь за вполне обоснованно нелицеприятные высказывания в адрес власти, причём не более чем оценочного характера!!)...
    Полицай же домогался несовершеннолетней, реально выстрелил в неё, травмировал и отделался фиктивным "сроком", вдобавок на два года короче - трёхлетним!? Это что за "правосудие" в РФ, нехотя только теперь удосужившееся слегка протереть свои сонные зенки??

  5. 24.05.2021, 13:46
    Гость: Я дико извиняюсь, но...

    Напомним, на юге Москвы в декабре 2020 года полицейский, находясь в гостях, достал травматический пистолет и выстрелил в ногу 13-летней девочке.

    -------

    Князев пытался поднять бившуюся в истерике девочку и затащить в дом
    ---------
    Кто-то явно путается в показаниях. Или был в гостях на улице???

Все комментарии (6)
Выбор читателей
Государство хочет, чтобы граждане забыли про будущее и умилялись мифам о прошлом
Владимир Путин
Путин пообещал «выбить зубы» желающим «откусить» что-то от России
Обязательная вакцинация? Спасибо, нет
Андрей Паршев: «Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас «мировую мастерскую»
Избранное
Неподражаемый Джеки Чан
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть первая
Героизация нацизма: ООН против, а США и Украина – за?
Некоторые любят покрепче
Влияние витаминов на наш организм
Ковер для лестницы: 5 главных правил выбора лучшего варината
Вы чье старичье? Кого покарал пожар в доме престарелых
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть четвертая
«Спасение Америки с точки зрения самих американцев»
Драники, казы и рассольник: солдаты со всей страны пробуют блюда разных народов
Как начать знакомство с девушкой?