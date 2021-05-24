Суд отменил приговор выстрелившему в школьницу экс-полицейскому
Московский городской суд отменил приговор в отношении экс-полицейского Ивана Князева, который ранее получил условный срок за выстрел в подростка.
Князеву избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, а дело было направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции в ином составе, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу суда.
Напомним, на юге Москвы в декабре 2020 года полицейский, находясь в гостях, достал травматический пистолет и выстрелил в ногу 13-летней девочке. Ребенок был доставлен в больницу. Следствию школьница заявила, что Князев ее домогался.
Позднее в МВД заявили, что в момент происшествия сотрудник находился не при исполнении, его уволили из органов.
В начале марта Симоновский районный суд приговорил Князева к трем годам лишения свободы условно по п. «а» ч. 1 ст. 213 УК (хулиганство с применением оружия) и запретил ему в ближайшие три года занимать должности в правоохранительных органах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Какая власть - такое и "правосудие".
Хорошо девочку не посадили!
Какой у нас "гуманный" суд. Сотвори такое кто нибудь другой (не при погонах) и ему впаяли бы срок на полную катушку. А так, он же свой. Только оступившийся. Как у Филатова - "А виновен генерал. Интриган и аморал. Это он (коровья морда) честь мундира замарал".
Платошкин почти год пробыл под строжайшим домашним арестом, схлопотал пять лет условного (повезло ещё!) заключения и штраф в 0,7 млн руб (всего лишь за вполне обоснованно нелицеприятные высказывания в адрес власти, причём не более чем оценочного характера!!)...
Полицай же домогался несовершеннолетней, реально выстрелил в неё, травмировал и отделался фиктивным "сроком", вдобавок на два года короче - трёхлетним!? Это что за "правосудие" в РФ, нехотя только теперь удосужившееся слегка протереть свои сонные зенки??
Напомним, на юге Москвы в декабре 2020 года полицейский, находясь в гостях, достал травматический пистолет и выстрелил в ногу 13-летней девочке.
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Князев пытался поднять бившуюся в истерике девочку и затащить в дом
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Кто-то явно путается в показаниях. Или был в гостях на улице???