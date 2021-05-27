МЧС создаст противопожарные правила для временных зданий

Автомобиль МЧС

МЧС объявил о разработке свода правил с требованиями пожарной безопасности для временных зданий, предназначенных для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей, пишет ТАСС со ссылкой на заявление директора департамента образовательной и научно-технической деятельности МЧС России Александра Бондара. 

"В ближайшее время мы планируем принять давно ожидаемые своды правил, такие как <...> свод правил для временного здания и сооружения для проведения мероприятий с массовым пребыванием людей", - заявил глава департамента МЧС.

Сейчас в нормах пожарной безопасности отсутствуют подобного рода правила. На это впервые обратили внимание во время подготовки к чемпионату мира по футболу 2018.

Тогда обратили внимание на то, что если при проведении мероприятий на стационарных объектах все более или менее понятно, то на временных объектах, которые возводятся на время форумов и конгрессов четко сформулированные требования противопожарной безопасности отсустствуют.

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