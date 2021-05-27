Счетная палата сообщила о неэффективном исполнении плана приватизации
Программа приватизации в России оказалась неэффективной, заявили в Счетной палате. По информации ведомства, с каждым годом доходы от нее становятся меньше на миллиарды рублей.
План приватизации госимущества на 2017-2019 г. был исполнен лишь на четверть, что является исторически низким показателем, говорится в отчете СП.
«Исполнение прогнозного плана приватизации составило 25% от запланированного количества пакетов акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 22% — от акционирования федеральных государственных унитарных предприятий и 23% — от количества объектов иного имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, что является самым низким показателем за последние 10 лет», — заявили в СП.
В целом за 2017-2019 г. в бюджет поступило 40,8 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Это значительно меньше, чем за два предыдущих трехлетних периода: 212,6 млрд руб. в 2011-2013 г. и 443,8 млрд руб. в 2014-2016 г.
Главной причиной такого сокращения поступлений в бюджет аудиторы считают отсутствие крупных продаж. Так, по данным Счетной палаты, планировалось приватизировать пакеты акций девяти крупнейших организаций, однако в итоге удалось реализовать лишь один 100% пакет — АО «Производственное объединение «Кристалл» — крупнейшего производителя бриллиантов в России. Его владельцем стала алмазодобывающая компания «Алроса», которая находится во владении государства.
«Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике», — говорится в отчете.
Другой причиной низкой эффективности программы стал формальный подход к формированию плана приватизации и недостаточная координация участников приватизационных процедур. Это привело к тому, что в план попало имущество, которое уже нельзя продать. В целом за 2017-2019 г. в документы 58 раз вносились изменения, указали аудиторы.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Цель любой программы приватизации состоит не в эффективности. Главная цель состоит в том, чтобы за малые деньги прибрать к рукам то, что стоит на порядок, а то и на два дороже. А заодно в том, чтобы государственную (муниципальную) собственность прибрать к своим рукам или к рукам аффилированных лиц.
Это до какой степени упала вера у иудейской буржуазии в существующую власть и лично Гегемона, что они не хотят даже куски вырывать из го-ва?
Да, для Кремля ситуация знаковая.
Зарплата Миллера 11.000 рублей в минуту. Чем не эффективно ? В. Матвиенко 2.000.000 рублей, правда в месяц. Так пишут в СМИ, а сколько на самом деле..... Я за них рад. Свалится на голову такая зарплата, что с ней делать ?
План простой, все отнять продать, а деньги попилить! Даже с этим эффективные манагеры справиться не могут.
Мы – изгои в собственной стране,
Не поймём, кто мы, откуда родом.
Друг далёкий, вспомни обо мне –
Остаюсь с обманутым народом.
Друг далёкий, вспомни обо мне.
...
Мы ещё от жизни не ушли,
Цвет берёз не весь ещё распродан,
И вернутся снова журавли –
Остаюсь с обманутым народом.
И вернутся снова журавли.