Счетная палата сообщила о неэффективном исполнении плана приватизации

11:22 27.05.2021

Программа приватизации в России оказалась неэффективной, заявили в Счетной палате. По информации ведомства, с каждым годом доходы от нее становятся меньше на миллиарды рублей.

План приватизации госимущества на 2017-2019 г. был исполнен лишь на четверть, что является исторически низким показателем, говорится в отчете СП.

«Исполнение прогнозного плана приватизации составило 25% от запланированного количества пакетов акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 22% — от акционирования федеральных государственных унитарных предприятий и 23% — от количества объектов иного имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, что является самым низким показателем за последние 10 лет», — заявили в СП.

В целом за 2017-2019 г. в бюджет поступило 40,8 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Это значительно меньше, чем за два предыдущих трехлетних периода: 212,6 млрд руб. в 2011-2013 г. и 443,8 млрд руб. в 2014-2016 г.

Главной причиной такого сокращения поступлений в бюджет аудиторы считают отсутствие крупных продаж. Так, по данным Счетной палаты, планировалось приватизировать пакеты акций девяти крупнейших организаций, однако в итоге удалось реализовать лишь один 100% пакет — АО «Производственное объединение «Кристалл» — крупнейшего производителя бриллиантов в России. Его владельцем стала алмазодобывающая компания «Алроса», которая находится во владении государства.

«Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике», — говорится в отчете.

Другой причиной низкой эффективности программы стал формальный подход к формированию плана приватизации и недостаточная координация участников приватизационных процедур. Это привело к тому, что в план попало имущество, которое уже нельзя продать. В целом за 2017-2019 г. в документы 58 раз вносились изменения, указали аудиторы.