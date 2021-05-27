Счетная палата сообщила о неэффективном исполнении плана приватизации

Счетная палата РФ © KM.RU, Алексей Белкин

Программа приватизации в России оказалась неэффективной, заявили в Счетной палате. По информации ведомства, с каждым годом доходы от нее становятся меньше на миллиарды рублей.

План приватизации госимущества на 2017-2019 г. был исполнен лишь на четверть, что является исторически низким показателем, говорится в отчете СП.

«Исполнение прогнозного плана приватизации составило 25% от запланированного количества пакетов акций акционерных обществ и долей в уставных капиталах обществ с ограниченной ответственностью, 22% — от акционирования федеральных государственных унитарных предприятий и 23% — от количества объектов иного имущества, составляющего государственную казну Российской Федерации, что является самым низким показателем за последние 10 лет», — заявили в СП.

В целом за 2017-2019 г. в бюджет поступило 40,8 млрд руб. от приватизации федерального имущества. Это значительно меньше, чем за два предыдущих трехлетних периода: 212,6 млрд руб. в 2011-2013 г. и 443,8 млрд руб. в 2014-2016 г.

Главной причиной такого сокращения поступлений в бюджет аудиторы считают отсутствие крупных продаж. Так, по данным Счетной палаты, планировалось приватизировать пакеты акций девяти крупнейших организаций, однако в итоге удалось реализовать лишь один 100% пакет — АО «Производственное объединение «Кристалл» — крупнейшего производителя бриллиантов в России. Его владельцем стала алмазодобывающая компания «Алроса», которая находится во владении государства.

«Такие сделки не приводят к реальному сокращению доли государственного сектора в экономике», — говорится в отчете.

Другой причиной низкой эффективности программы стал формальный подход к формированию плана приватизации и недостаточная координация участников приватизационных процедур. Это привело к тому, что в план попало имущество, которое уже нельзя продать. В целом за 2017-2019 г. в документы 58 раз вносились изменения, указали аудиторы. 

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.05.2021, 20:17
    Гость: stalker

    Цель любой программы приватизации состоит не в эффективности. Главная цель состоит в том, чтобы за малые деньги прибрать к рукам то, что стоит на порядок, а то и на два дороже. А заодно в том, чтобы государственную (муниципальную) собственность прибрать к своим рукам или к рукам аффилированных лиц.

  2. 27.05.2021, 18:07
    Гость: ABCD

    Это до какой степени упала вера у иудейской буржуазии в существующую власть и лично Гегемона, что они не хотят даже куски вырывать из го-ва?
    Да, для Кремля ситуация знаковая.

  3. 27.05.2021, 12:35
    Гость: Касса

    Зарплата Миллера 11.000 рублей в минуту. Чем не эффективно ? В. Матвиенко 2.000.000 рублей, правда в месяц. Так пишут в СМИ, а сколько на самом деле..... Я за них рад. Свалится на голову такая зарплата, что с ней делать ?

  4. 27.05.2021, 12:08
    Гость: Путник

    План простой, все отнять продать, а деньги попилить! Даже с этим эффективные манагеры справиться не могут.

  5. 27.05.2021, 11:58
    Гость: Н. Добронравов

    Мы – изгои в собственной стране,
    Не поймём, кто мы, откуда родом.
    Друг далёкий, вспомни обо мне –
    Остаюсь с обманутым народом.
    Друг далёкий, вспомни обо мне.
    ...

    Мы ещё от жизни не ушли,
    Цвет берёз не весь ещё распродан,
    И вернутся снова журавли –
    Остаюсь с обманутым народом.
    И вернутся снова журавли.

Все комментарии (7)
Выбор читателей
«Иностранный промышленный капитал не будет создавать у нас "мировую мастерскую"»
Основатель Nexta задержан в аэропорту Минска
Академик Андрей Сахаров
«Дело академика-диссидента стало побеждать ещё при его жизни. Юбилей, который праздновать стыдно»
«Поведение пилота удивляет»: мог ли самолет Ryanair долететь до Вильнюса
Избранное
Новогодние огоньки выйдут на ТВ вопреки бойкоту
«Если Россия втянется в войну против Украины, последствия могут быть для нее катастрофическими»
«Вновь ужесточились правила ношения масок. Почему это происходит?»
Американцы дали пинок Рогозину. Жаль, что «волшебный пендель» не из Кремля…
"Проклятье фараона" или по каким причинам происходят кораблекрушения?
Достопримечательности Полтавы. На что посмотреть?
Сенсационные признания организатора «евромайдана»: сможет ли Киев признать страшную правду?
Подробно о язве двенадцатиперстной кишки
Без консервантов, ГМО и перспектив: что не так с законом об органической продукции
Откуда взялась Матушка Зерновуха?
Как избежать одиночества? Советы от экспертов