США ставят под сомнение территориальную целостность России, заявили в ФСБ

08:37 28.05.2021

США не признают российский статус за заливом Петра Великого в Приморье, тем самым они необоснованно ставят под сомнение территориальную целостность России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пограничной службы ФСБ генерала армии Владимира Кулишова.

Как напомнил Кулишов, в соответствии с международными нормами и российским законодательством государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых составляет 12 морских миль от берега. Исключительная экономическая зона располагается за пределами территориальных вод и не превышает 200 морских миль.

При этом данные правила не распространяются на исторические заливы, каким является залив Петра Великого. Он был признан таковым на основании своих географических условий и оборонного значения, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого стала Россия, в 1957 году.

Тем самым претензии на данный залив со стороны США являются необоснованными с точки зрения международного права.

"Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации", - пояснил Кулишов.

Напомним, в ноябре 2020 года эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральные воды отогнал российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".

Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.