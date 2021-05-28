США ставят под сомнение территориальную целостность России, заявили в ФСБ

Залив Петра Великого

США не признают российский статус за заливом Петра Великого в Приморье, тем самым они необоснованно ставят под сомнение территориальную целостность России, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление руководителя пограничной службы ФСБ генерала армии Владимира Кулишова.

Как напомнил Кулишов, в соответствии с международными нормами и российским законодательством государственная граница в морских пространствах определяется по внешней границе территориальных вод, расстояние которых составляет 12 морских миль от берега. Исключительная экономическая зона располагается за пределами территориальных вод и не превышает 200 морских миль. 

При этом данные правила не распространяются на исторические заливы, каким является залив Петра Великого. Он был признан таковым на основании своих географических условий и оборонного значения, а также исторической принадлежности вод залива Российской империи и впоследствии Советскому Союзу, правопреемником которого стала Россия, в 1957 году. 

Тем самым претензии на данный залив со стороны США являются необоснованными с точки зрения международного права. 

"Произошедший инцидент в ноябре 2020 года в заливе с эсминцем ВМС США "Джон Маккейн" является нарушением государственной границы Российской Федерации", - пояснил Кулишов.

Напомним, в ноябре 2020 года эскадренный миноносец ВМС США "Джон Маккейн" на два километра зашел в российские территориальные воды в заливе Петра Великого. Судно в нейтральные воды отогнал российский противолодочный корабль "Адмирал Виноградов".

Позднее командование Седьмого флота США объяснило маневр эсминца операцией "по обеспечению свободы судоходства". Американские военные заявили, что не считают эти воды территориальным морем России.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 28.05.2021, 14:54
    Гость: можно будет спокойно прибрать к рукам часть Сибири

    Да, это так. Но зачем Китаю это нужно? Сами ведь отдают, абсолютно добровольно!

  2. 28.05.2021, 14:47
    Гость: Россия может поставить под сомнение

    Что угодно. Сталин мог поставить под сомнение границы Европы, просто потому, что его сын Европу наблюдал из фонаря истребителя, а не из клубешника.

  3. 28.05.2021, 14:25
    Гость: да-да

    а в это время самые супер-патриотоичные олигархическо-воровские кланы либерал-космополитов вывозят из Россий на Запад все жизненно-важные ресурсы страны

Все комментарии (25)
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