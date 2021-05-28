Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии
Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сирийскому лидеру Башару Асаду по случаю победы на выборах главы государства. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля.
«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», – говорится в поздравлении.
Путин отметил, что Москва и впредь будет оказывать официальному Дамаску поддержку в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны. В опубликованном 28 мая заявлении МИД РФ заявил, что прошедшие выборы — это суверенное дело Сирии, которое является важным шагом на пути укрепления внутренней стабильности страны.
«В связи с этим расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов еще до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации», – сказали в МИД.
Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства, отметили в министерстве. Напомним, по итогам выборов победил действующий президент Башар Асад. За него проголосовали 95,1% сирийцев.
Комментарии читателей Оставить комментарий
И не стыдно хорошего человека обманывать.
Тогда какого хрена вы тут впариваете принципы демократии? Может, перейдём к диктатуре меньшинства?
Сами не знаете, чего хотите. Можешь предложить свою справедливую систему избрания власти? Или предлагай, или рот закрой. Как ты можешь убедить окружающих, что именно твоё мнение истинно? С фига ли я именно тебе должен верить?
Про сменяемость власти ради сменяемости своей бабушке расскажи.
Очень много дураков, выдающих себя за умных. Простых россиян, что? Жизненно интересует вопрос о том, сколько процентов голосов получил Асад или "Кимчерин"? Мой родственник, побывавший не столь давно в "турпоездке" в Сирии( на 100 дней) знает лучше ситуацию, чем всякие "диванно" - продажные. В тех местах, где он "путешествовал" , авторитет Асада незыблем. По ряду оснований последний более приемлем и для Израиля. Вообще всякие твари испоганили жизнь в этой стране, и это, не баасисты или как их? Асада.
Кимчерин тоже 99,99% получает на выборах. Очень достойный парень. А ниче,что среди лидеров разных стран получавшие 90-100% голосов такие персонажи как Гитлер,Асад,Мао,полпот,кимченир,Лукашенко,Путин,Каддафи,диктаторы Африки...Хорошая компания!
О, да!
Год 1990. Съезд Народных депутатов, узаконив пост Президента СССР, решает вопрос: нужно ли проводить всенародные выборы?
Решение: не надо, Президента изберёт наш Съезд. Аргументы: авторитет Михаила Сергеевича огромен, альтернативы ему нет, времени на раскачку нет, надо срочно дать ему полномочия президента. Избрали...
Что до поддержки Ельцина, то на ум приходит такой персонаж как Никита Михалков. До 1999 он был твёрдым и убеждённым сторонником Ельцина. Как только БН сказал "я устал, я ухожу" - потерял к нему интерес. А после того, как Ельцин помер - начал пинать его в "Бесогоне".
Любовь так непостоянна...