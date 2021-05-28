Путин поздравил Асада с победой на выборах президента Сирии

14:20 28.05.2021

Президент РФ Владимир Путин направил поздравительную телеграмму сирийскому лидеру Башару Асаду по случаю победы на выборах главы государства. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Кремля.

«Результаты голосования в полной мере подтвердили ваш высокий политический авторитет, доверие сограждан к проводимому под вашим руководством курсу на скорейшую стабилизацию ситуации в Сирии и укрепление ее государственных институтов», – говорится в поздравлении.

Путин отметил, что Москва и впредь будет оказывать официальному Дамаску поддержку в борьбе с терроризмом и экстремизмом, а также в продвижении процесса политического урегулирования и постконфликтного восстановления страны. В опубликованном 28 мая заявлении МИД РФ заявил, что прошедшие выборы — это суверенное дело Сирии, которое является важным шагом на пути укрепления внутренней стабильности страны.

«В связи с этим расцениваем прозвучавшие из некоторых западных столиц заявления о нелегитимности состоявшихся выборов еще до их проведения как элемент грубого политического давления на Дамаск и очередную попытку вмешательства во внутренние дела Сирии с целью ее дестабилизации», – сказали в МИД.

Никто не вправе диктовать сирийцам, когда и при каких условиях они должны избирать главу своего государства, отметили в министерстве. Напомним, по итогам выборов победил действующий президент Башар Асад. За него проголосовали 95,1% сирийцев.

