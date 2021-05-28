Сфабриковавшие дело Голунова экс-полицейские получили от 5 до 12 лет

15:40 28.05.2021

Бывшие полицейские, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии.

«Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева - к восьми годам, Романа Феофанова - к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева - к восьми годам колонии, Дениса Коновалова - к пяти годам колонии», - цитирует ТАСС решение судьи Мосгорсуда Сергея Груздева.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Ивана Голунова в размере 5 млн рублей, лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности с осуществлением функций представителя власти на сроки до 5 лет.

При этом один из адвокатов осужденных заявил, что приговор будет обжалован.