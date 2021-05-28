Сфабриковавшие дело Голунова экс-полицейские получили от 5 до 12 лет

Бывшие полицейские, которые подбросили наркотики журналисту Ивану Голунову, получили от 5 до 12 лет колонии.

«Суд приговорил Игоря Ляховца к 12 годам лишения свободы в колонии общего режима, Максима Уметбаева - к восьми годам, Романа Феофанова - к восьми годам колонии, Акбара Сергалиева - к восьми годам колонии, Дениса Коновалова - к пяти годам колонии», - цитирует ТАСС решение судьи Мосгорсуда Сергея Груздева.

Суд также полностью удовлетворил гражданский иск Ивана Голунова в размере 5 млн рублей, лишил бывших полицейских специальных званий и запретил им занимать должности с осуществлением функций представителя власти на сроки до 5 лет.

При этом один из адвокатов осужденных заявил, что приговор будет обжалован.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 28.05.2021, 21:06
    Гость: тд

    Видать следствие уперлось в обычную уголовную несознанку исполнителей ..понимающих что,если что то,паханы не простят.

  3. 28.05.2021, 21:02
    Гость: тд

    Это что оправдание преступления против граждан,налогоплательщиков.оправлание оборотней в погонах ?Ладно УК оправдание почти соучастие но,бог не фраер таких лукавых защитников оборотней со шрамом от фуражки ,берет на а карандаш.Вчера оне подбросят кошелек,сегодня наркотики((интересно где и по чем ее купили или стырили просто,отобрали ?!)а,завтра как будут "родине служить"?!

  4. 28.05.2021, 20:38
    Гость: gvozd

    ну вот, менты на своей шкуре теперь узнали и еще узнают что Произвол Государства - это Зло.

  5. 28.05.2021, 18:53
    Гость: фемида ля комедия

    Не повезло, попали под каток предвыборной компании. Наука другим. Так и хочется сказать их традиционное ГИБДДшное " Будьте внимательны "

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