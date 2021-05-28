В России решили запретить ватные палочки и пластиковую посуду
Вице-премьер России Виктория Абрамченко на Невском международном экологическом форуме заявила, что российские власти готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов (в данную категорию попадают, например, ватные палочки и пластиковая посуда).
«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», - цитирует РБК слова Абрамченко.
По словам Абрамченко, необходимо создать систему, при которой полезная их часть будет возвращена в оборот. Абрамченко привела оценку экспертов, по которой данная индустрия способна к 2025 году формировать до $1 трлн в год добавленной стоимости.
«Нам необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении, чтобы уже к 2024 году граждане почувствовали видимый результат. Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», - заявила она.
Идею запретить производство и использование неперерабатываемого пластика поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко. Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», - сказала Матвиенко.
Комментарии читателей Оставить комментарий
колу пусть народ пьет, травится . Это американское и значит должно приносить американцам доход. А почки, печень, желудки аборигенов ... хрен с ними.
А кто-нить пишет стержнями? Нееет, тут весьма серьезный вопрос!
Гусиные перья - это слишком резко, сперва вернемся к перьевым ручкам: деревянная ручка, на конце стальное перо, макать перо в стеклянную чернильницу - вот это праздник экологии!
А принтеры запретить, да. Там картриджи не кошерные, пластиковые!
Каким именно образом? Подробно, пожалуйста. Производитель молочки льет ее не в пакет, а в бутылку. Уже тут непонятки, в свою фирменную или в унифицированную?
Далее продолжать, на ком лежит бремя "многоразовой тары"? Производителю этот гемор в пень не уперся, ритейлерам - тем боле. Пусть покупатель напрягается? Он тару оплатил, теперь пусть побегает в поисках возврата ее стоимости?
Каким образом это делать? Ну, бутылки с молочкой - это еще понятно, хотя в ГОСТовской таре сказка про "17 сортов кефира" разлетится в пыль. А вот с соево-пальмовой "колбасой" как быть? Она на стеллажах будет в бумаге или в стекле? Или снова прилавки с неизбежными очередями?
А ещё надо вспомнить о стержнях шариковых ручек, они аналогичны ватным палочкам. Соответственно вернуться к ГУСИНЫМ ПЕРЬЯМ.