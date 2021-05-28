В России решили запретить ватные палочки и пластиковую посуду

12:45 28.05.2021

Вице-премьер России Виктория Абрамченко на Невском международном экологическом форуме заявила, что российские власти готовят запрет на использование неперерабатываемых материалов (в данную категорию попадают, например, ватные палочки и пластиковая посуда).

«Готовим поправки в законодательство, запрещающие использование неперерабатываемых и трудно извлекаемых материалов. Таких, как цветной пластик, пластиковые трубочки, ватные палочки и одноразовая пластиковая посуда», - цитирует РБК слова Абрамченко.

По словам Абрамченко, необходимо создать систему, при которой полезная их часть будет возвращена в оборот. Абрамченко привела оценку экспертов, по которой данная индустрия способна к 2025 году формировать до $1 трлн в год добавленной стоимости.

«Нам необходимо совершить качественный и быстрый прорыв в этом направлении, чтобы уже к 2024 году граждане почувствовали видимый результат. Планируем вовлекать в оборот до 50% вторичного сырья из отходов в строительстве, сельском хозяйстве, промышленности. В результате объем захоронений к 2030 году сократится вдвое», - заявила она.

Идею запретить производство и использование неперерабатываемого пластика поддержала и спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Я поддерживаю предложение Виктории Валериевны Абрамченко. Считаю, что уже давно пришло время производить упаковочный материал, обертки и так далее из перерабатываемого сырья», - сказала Матвиенко.