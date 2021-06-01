Власти предложили ввести наказание за парковку на спецплощадках во дворах

07:45 1.06.2021

Сенаторы предложили ввести административную ответственность за ограничение доступа спецтранспорта во дворы жилых домов и за парковку личных автомобилей на площадках для машин экстренных служб.

Как пишет РБК, доступ спецтранспорта (пожарных машин, «скорых» и автомобилей других экстренных оперативных служб) на дворовую территорию стал темой обсуждения на прошедшем заседании Совета Федерации.

По словам председателя комитета Совфеда по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрея Шевченко, данный вопрос крайне важен, так как от его решения часто зависят жизнь и здоровье людей. Особо остро данный вопрос приобретает в мегополисах с большим количеством личного автотранспорта.

Проблему доступа спецтехники к жилым домам, по мнению сенатора, необходимо решать сразу по нескольким направлениям. В частности необходимо обеспечить придомовые территории специальными площадками для спец транспорта, создать дополнительные парковочные места для граждан в шаговой доступности, а также усилить административную ответственность физических и юридических лиц за ограничение свободного доступа спец транспорта к жилым домам.

По итогам заседания Совфед рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о целесообразности закрепить на федеральном уровне требования обустройства площадок, которые предназначены для стоянки спецтехники на дворовых территориях, включая методику определения места размещения таких площадок и установление единых требований к их обозначению.

Также сенаторы предложили рассмотреть вопрос о введении административной ответственности граждан и юридических лиц за ограничение доступа спецтранспорта во дворы жилых домов, а также за размещение личных автомобилей и объектов (например, мусорных контейнеров) на спецплощадках.

Минстрою рекомендовано проработать вопрос закрепления в жилищном и градостроительном кодексах положений о шлагбаумах и других устройствах, которые перекрывают въезд транспортных средств во дворы.