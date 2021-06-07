Азербайджанские депутаты написали Путину из-за убитого инспектором земляка

23:57 7.06.2021

Более 50 политиков, правозащитников и журналистов Азербайджана написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором раскритиковали освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, пишет РБК со ссылкой на азербайджанское новостное агентство Trend. Среди подписантов девять депутатов Национального собрания Азербайджана.

Гусев при попытке задержания «непроизвольно» застрелил 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева.

Авторы письма считают, что действия полицейского были противоправными, так как Абдуллаев не был вооружен. «Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», — говорится в письме.

«Мы видим, что [у следствия] предвзятое отношение. У сотрудника полиции не было необходимости применять оружие — у Векила оружия не было, может быть, он и сопротивлялся, но не настолько, чтобы представлять опасность для полицейского», — заявил подписавший открытое письмо глава исследовательского фонда «Конституция» Алимамед Нуриев.

По его словам, в этом случае речь идет о непропорциональном применении силы. «Мы видим, что арестованы двое знакомых Абдуллаева, но полицейского, который его убил, отпустили. Это нас возмущает. Поэтому мы обратились к российскому президенту», — пояснил Нуриев, отметив, что такие действия способствуют разжиганию розни.

«Даже если полицейский выстрелил по неосторожности, он в любом случае убил Векила и превысил свои полномочия. Пистолет не нужно было вытаскивать — там не было никакого вооруженного налета или ограбления, это была дорожная ситуация», — заявил РБК медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов. По его словам, «парень, возможно, вел себя неадекватно», но полицейский должен справляться с такой ситуацией без применения оружия. Освобождение из СИЗО инспектора — «прецедент, и очень нехороший», отметил Гамидов.

Инспектор ДПС Александр Гусев ранил в голову из табельного оружия 19-летнего Векила Абдуллаева 28 мая. Это произошло при задержании пассажиров и водителя автомобиля в Мошковском районе Новосибирской области. Впоследствии юноша скончался в больнице.