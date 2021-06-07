Азербайджанские депутаты написали Путину из-за убитого инспектором земляка

Более 50 политиков, правозащитников и журналистов Азербайджана написали открытое письмо президенту России Владимиру Путину, в котором раскритиковали освобождение из-под стражи инспектора ДПС Александра Гусева, пишет РБК со ссылкой на азербайджанское новостное агентство Trend. Среди подписантов девять депутатов Национального собрания Азербайджана.

Гусев при попытке задержания «непроизвольно» застрелил 19-летнего азербайджанца Векила Абдуллаева.

Авторы письма считают, что действия полицейского были противоправными, так как Абдуллаев не был вооружен. «Освобождение из-под стражи полицейского, превысившего свои полномочия, мы расцениваем не только как укрывательство и одобрение преступления, но и как поощрение для тех, кто страдает ксенофобией», — говорится в письме.

«Мы видим, что [у следствия] предвзятое отношение. У сотрудника полиции не было необходимости применять оружие — у Векила оружия не было, может быть, он и сопротивлялся, но не настолько, чтобы представлять опасность для полицейского», — заявил подписавший открытое письмо глава исследовательского фонда «Конституция» Алимамед Нуриев.

По его словам, в этом случае речь идет о непропорциональном применении силы. «Мы видим, что арестованы двое знакомых Абдуллаева, но полицейского, который его убил, отпустили. Это нас возмущает. Поэтому мы обратились к российскому президенту», — пояснил Нуриев, отметив, что такие действия способствуют разжиганию розни.

«Даже если полицейский выстрелил по неосторожности, он в любом случае убил Векила и превысил свои полномочия. Пистолет не нужно было вытаскивать — там не было никакого вооруженного налета или ограбления, это была дорожная ситуация», — заявил РБК медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов. По его словам, «парень, возможно, вел себя неадекватно», но полицейский должен справляться с такой ситуацией без применения оружия. Освобождение из СИЗО инспектора — «прецедент, и очень нехороший», отметил Гамидов.

Инспектор ДПС Александр Гусев ранил в голову из табельного оружия 19-летнего Векила Абдуллаева 28 мая. Это произошло при задержании пассажиров и водителя автомобиля в Мошковском районе Новосибирской области. Впоследствии юноша скончался в больнице.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

Все комментарии (5)
Выбор читателей
Вопрос назрел: закон должен защитить правоохранителей и «самообороняющихся»?
«В мире предвоенная ситуация. Война, жестокая и беспощадная, готова вспыхнуть в любой момент»
Владимир Путин
Путин раскритиковал США за самоуверенность и провел параллель с СССР
Избранное
«Кто бы из претендентов ни победил на выборах, он столкнётся с реальной перспективой отвержения другим кандидатом исхода выборов»
«Думать о том, чем вы пичкаете детей, нужно было еще вчера». О политике нравственной деградации на нашем ТВ
Подсчитали – прослезились: в странах Балтии люди живут богаче, чем в России
Тройное дно: зачем нужна война киевскому режиму?
Польза физической активности: почему важно поддерживать физическую активность, сидя дома
«Они ничем не отличаются от бандитов»: когда запретят коллекторов в России
«Очевидно, что Крым никогда не проявлял желания перейти из состава России в состав Украины. Его не спрашивали ни в 1954, ни в 1991 году»
Как либеральная оптимизация привела к тяжелому положению в медицине России на фоне коронавируса?
5 главных вопросов туроператору об отдыхе в период ограничений
Что такое склероз?
Гражданское общество – спекуляции и реальность