ЕСПЧ обязал Россию выплатить 7500 евро фигуранту «Болотного дела»

15:39 8.06.2021

Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел, что российские власти нарушили право Ивана Непомнящих (фигурант так называемого «Болотного дела») на свободу собраний (статья 11 Европейской конвенции по правам человека) и взыскал с российского государства 7500 евро в его пользу.

В ЕСПЧ считают, что уголовное преследование Непомнящих и приговор были непропорциональны его роли в акции протеста 6 мая 2012 года, а суровость приговора могла отпугнуть других сторонников оппозиции от участия в уличных демонстрациях. По мнению суда, приговор по уголовной статье был непропорционален законным задачам по предотвращению беспорядков и преступлений и по защите прав и свобод других граждан, следовательно, «это не было необходимо в демократическом обществе», пишет «Интерфакс».

Напомним, 22 декабря 2015 года Замоскворецкий суд признал Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время согласованной с городскими властями протестной акции на Болотной площади. Он был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.

Непомнящих отбывал срок в Ярославской ИК-1 и жаловался, что сотрудники ФСИН его били и применяли к нему спецсредства.

Свою вину он не признал.