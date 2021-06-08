ЕСПЧ обязал Россию выплатить 7500 евро фигуранту «Болотного дела»
Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) счел, что российские власти нарушили право Ивана Непомнящих (фигурант так называемого «Болотного дела») на свободу собраний (статья 11 Европейской конвенции по правам человека) и взыскал с российского государства 7500 евро в его пользу.
В ЕСПЧ считают, что уголовное преследование Непомнящих и приговор были непропорциональны его роли в акции протеста 6 мая 2012 года, а суровость приговора могла отпугнуть других сторонников оппозиции от участия в уличных демонстрациях. По мнению суда, приговор по уголовной статье был непропорционален законным задачам по предотвращению беспорядков и преступлений и по защите прав и свобод других граждан, следовательно, «это не было необходимо в демократическом обществе», пишет «Интерфакс».
Напомним, 22 декабря 2015 года Замоскворецкий суд признал Непомнящих виновным в участии в массовых беспорядках и применении насилия к представителю власти во время согласованной с городскими властями протестной акции на Болотной площади. Он был приговорен к двум с половиной годам колонии общего режима.
Непомнящих отбывал срок в Ярославской ИК-1 и жаловался, что сотрудники ФСИН его били и применяли к нему спецсредства.
Свою вину он не признал.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Полицаи просто подлецы !!! Судить нужно их!!!
Госдеп оплатит! В России после поправок, это не катит!
Вы не в курсе вообще и трындите. Этот случай интересен тем, что полис менты зацепили до кучи просто прохожего который не участвовал в митинге ну и как водится пытались его нахлобучить с признанием.
Как бы там ни было, он прав, что подал в ЕСПЧ.Иначе власть и дальше будет считать, что она имеет полное право вытирать ноги о лицо народа.
Маловато будет. Кажется мне, что фигу покажут борцу за все светлое.