Бывшей сотруднице МИДа дали пять лет за кражу $1 млн

17:33 15.06.2021

Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-сотрудницу МИД России Наталью Агальцову к пяти годам колонии общего режима за присвоение и растрату. Об этом объявила пресс-служба Мосгорсуда в Telegram.

В рамках гражданского иска осужденная должна выплатить министерству 67,4 миллиона рублей.

Дело о пропаже из кассы ведомства крупной суммы денег возбудили в 2019 году по заявлению российского дипломатического ведомства. Изначально дело было заведено по статье 158 УК РФ («Кража»), однако позже переквалифицировали на статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Крупная сумма в наличных хранилась в кассе валютно-финансового департамента. Агальцову заподозрили в присвоении средств практически сразу после обнаружения пропажи. Ее задержали, отвезли в отдел полиции по району Арбат и допросили. Вместе с Агальцовой задержали и ее сожителя.

Максимальное наказание, грозившее ей по статье «Растрата в особо крупном размере», — десять лет колонии.