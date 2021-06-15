Бывшей сотруднице МИДа дали пять лет за кражу $1 млн
Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-сотрудницу МИД России Наталью Агальцову к пяти годам колонии общего режима за присвоение и растрату. Об этом объявила пресс-служба Мосгорсуда в Telegram.
В рамках гражданского иска осужденная должна выплатить министерству 67,4 миллиона рублей.
Дело о пропаже из кассы ведомства крупной суммы денег возбудили в 2019 году по заявлению российского дипломатического ведомства. Изначально дело было заведено по статье 158 УК РФ («Кража»), однако позже переквалифицировали на статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).
Инцидент произошел в декабре 2019 года. Крупная сумма в наличных хранилась в кассе валютно-финансового департамента. Агальцову заподозрили в присвоении средств практически сразу после обнаружения пропажи. Ее задержали, отвезли в отдел полиции по району Арбат и допросили. Вместе с Агальцовой задержали и ее сожителя.
Максимальное наказание, грозившее ей по статье «Растрата в особо крупном размере», — десять лет колонии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ля баксов, и штраф 67 ля рупий! Остальные, надо пологать, судебные издержки!?
Вот хватают воров, коррупционеров, а где конфффффискация?
Слава ЕР!
Сколько было, столько и стырила.
200 тыщ в год , даже забугром хорошие деньги. А в России так вообще можно считать жизнь удалась , главно спрятать хорошо. К тому же в колонии не бузить , может кого подмазать , так и досрочно запросто выйти можно , красота.
Она одолжение сделала, всех осчастливила тем, что взяла кассу, медвежатника,
а вы не оценили.
Да и получить прикрытие от госслужбы и такое варганить
не каждый может, талант нужен.
Как там у классика было сказано ??
" Уголовный элемент будет нашим союзником в деле построения светлого будущего ".
В. И. Ленин.
Украла бы 5 млн. долларов, дали бы один год.