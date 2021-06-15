Бывшей сотруднице МИДа дали пять лет за кражу $1 млн

МИД РФ © KM.RU, Илья Шабардин

Пресненский районный суд Москвы приговорил экс-сотрудницу МИД России Наталью Агальцову к пяти годам колонии общего режима за присвоение и растрату. Об этом объявила пресс-служба Мосгорсуда в Telegram.

В рамках гражданского иска осужденная должна выплатить министерству 67,4 миллиона рублей.

Дело о пропаже из кассы ведомства крупной суммы денег возбудили в 2019 году по заявлению российского дипломатического ведомства. Изначально дело было заведено по статье 158 УК РФ («Кража»), однако позже переквалифицировали на статью 160 УК РФ («Присвоение или растрата в особо крупном размере»).

Инцидент произошел в декабре 2019 года. Крупная сумма в наличных хранилась в кассе валютно-финансового департамента. Агальцову заподозрили в присвоении средств практически сразу после обнаружения пропажи. Ее задержали, отвезли в отдел полиции по району Арбат и допросили. Вместе с Агальцовой задержали и ее сожителя.

Максимальное наказание, грозившее ей по статье «Растрата в особо крупном размере», — десять лет колонии.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 05:17
    Гость: Шило

    Ля баксов, и штраф 67 ля рупий! Остальные, надо пологать, судебные издержки!?
    Вот хватают воров, коррупционеров, а где конфффффискация?
    Слава ЕР!

  3. 15.06.2021, 21:37
    Гость: Да вполне

    200 тыщ в год , даже забугром хорошие деньги. А в России так вообще можно считать жизнь удалась , главно спрятать хорошо. К тому же в колонии не бузить , может кого подмазать , так и досрочно запросто выйти можно , красота.

  4. 15.06.2021, 20:44
    Гость: Гуру

    Она одолжение сделала, всех осчастливила тем, что взяла кассу, медвежатника,
    а вы не оценили.
    Да и получить прикрытие от госслужбы и такое варганить
    не каждый может, талант нужен.
    Как там у классика было сказано ??
    " Уголовный элемент будет нашим союзником в деле построения светлого будущего ".
    В. И. Ленин.

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