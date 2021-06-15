Пять регионов ввели новые ковидные ограничения

19:35 15.06.2021

15 июня власти сразу пяти российских регионов ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции

15 июня власти сразу пяти российских регионов ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, в Хабаровском крае работодателям рекомендовали перевести на удаленный режим работы беременных женщин и людей старше 65 лет, а вылететь в северные районы края жители смогут только при наличии справки об отрицательном результате анализа ПЦР.

В Бурятии до 1 июля будут закрыты скверы, парки и общественные зоны. На дистанционный режим будет переведена работа всех учреждений дополнительного образования, в том числе спортивных кружков. Бассейны, массажные салоны, СПА, солярии и термальные источники прекратят работу. Также будут приостановлены занятия спортом в физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах (исключения сделано для членов сборных команд республики).

Жители старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию. Также приостанавливается работа общепита и детских дошкольных учреждений в Закаменском и Иволгинском районах, сообщает РБК.

В Марий Эл организации и индивидуальных предпринимателей обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, особенно граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Отмечается, что «сотрудники, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции, не учитываются и могут продолжать работу в обычном режиме».

Подросткам также запретили появляться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей, там приостановлена работа детских игровых комнат и прекращена работа бесплатных точек доступа Wi-Fi.

В Подмосковье граждане должны носить маски или респираторы в общественных местах, в транспорте, на работе и в лифтах до 20 июня. Организации и индивидуальные предприниматели должны не допускать к работе сотрудников без масок. При этом данное правило не распространяется на тех, кто уже получил прививку.

В Вологодской области была ограничена работа общепита, а разрешенная заполняемость залов на спортивных и развлекательных мероприятиях сокращена на 25% (до 50%). Работа ресторанов, кафе, караоке с полуночи до 6 утра будет запрещена, также закрываются детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах.

Напомним, 2 апреля 2020 года Владимир Путин предоставил главам субъектов федерации дополнительные полномочия. По его мнению, именно они должны решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации в регионе.