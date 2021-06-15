Пять регионов ввели новые ковидные ограничения
15 июня власти сразу пяти российских регионов ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции
15 июня власти сразу пяти российских регионов ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Так, в Хабаровском крае работодателям рекомендовали перевести на удаленный режим работы беременных женщин и людей старше 65 лет, а вылететь в северные районы края жители смогут только при наличии справки об отрицательном результате анализа ПЦР.
В Бурятии до 1 июля будут закрыты скверы, парки и общественные зоны. На дистанционный режим будет переведена работа всех учреждений дополнительного образования, в том числе спортивных кружков. Бассейны, массажные салоны, СПА, солярии и термальные источники прекратят работу. Также будут приостановлены занятия спортом в физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах (исключения сделано для членов сборных команд республики).
Жители старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию. Также приостанавливается работа общепита и детских дошкольных учреждений в Закаменском и Иволгинском районах, сообщает РБК.
В Марий Эл организации и индивидуальных предпринимателей обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, особенно граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.
Отмечается, что «сотрудники, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции, не учитываются и могут продолжать работу в обычном режиме».
Подросткам также запретили появляться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей, там приостановлена работа детских игровых комнат и прекращена работа бесплатных точек доступа Wi-Fi.
В Подмосковье граждане должны носить маски или респираторы в общественных местах, в транспорте, на работе и в лифтах до 20 июня. Организации и индивидуальные предприниматели должны не допускать к работе сотрудников без масок. При этом данное правило не распространяется на тех, кто уже получил прививку.
В Вологодской области была ограничена работа общепита, а разрешенная заполняемость залов на спортивных и развлекательных мероприятиях сокращена на 25% (до 50%). Работа ресторанов, кафе, караоке с полуночи до 6 утра будет запрещена, также закрываются детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах.
Напомним, 2 апреля 2020 года Владимир Путин предоставил главам субъектов федерации дополнительные полномочия. По его мнению, именно они должны решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации в регионе.
Комментарии читателей Оставить комментарий
спорт детям, общепит и тдд -это да! это очень опасно! Закрыть! Не пущать!
"короновирус" - "миллиарды" жертв"! Нет никакого "короновируса" - есть мировые аферисты, задумавшие и воплотившие идею для своих целей.
Русские люди гибнут от алкоголизации - от Москвы до самых до окраин в любом гипермаркете-сельпо водка- рекой!Пейте - это не опасно *("им" так надо).
Наркота! - повсеместно. Но "они" не могут прыгнуть на тех, кто рулит этой темой - поэтому "короновирус"-"вакцинация" забота о населении от самизнаетекого, точнее, тех, кто за ним стоит.
Люди, думайте - "они" все разнузданнее с каждым днем!
Даёшь песни 60-х! Только чур вместе со страной!
Ай лав ююю-у-у-у у-у-у...
Это не сети цензуры.
Это Йельский университет, элитное заведение для всей американской аристократии. Чего там только нет, только нет медицины и медиков.
А информация, по-моему, направлена как раз этой целевой аудитории, дескать хватит истерить, не боись!
Может и перепевы. Но с этой песней жить легче.
Последний абзац. Перевожу на русский: президент очередной раз устранился от очередной серьёзной проблемы.