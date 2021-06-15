Пять регионов ввели новые ковидные ограничения

15 июня власти сразу пяти российских регионов ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции

15 июня власти сразу пяти российских регионов ввели новые ограничения в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Так, в Хабаровском крае работодателям рекомендовали перевести на удаленный режим работы беременных женщин и людей старше 65 лет, а вылететь в северные районы края жители смогут только при наличии справки об отрицательном результате анализа ПЦР.

В Бурятии до 1 июля будут закрыты скверы, парки и общественные зоны. На дистанционный режим будет переведена работа всех учреждений дополнительного образования, в том числе спортивных кружков. Бассейны, массажные салоны, СПА, солярии и термальные источники прекратят работу. Также будут приостановлены занятия спортом в физкультурно-оздоровительных комплексах и фитнес-клубах (исключения сделано для членов сборных команд республики).

Жители старше 65 лет должны будут соблюдать самоизоляцию. Также приостанавливается работа общепита и детских дошкольных учреждений в Закаменском и Иволгинском районах, сообщает РБК.

В Марий Эл организации и индивидуальных предпринимателей обязали перевести на дистанционный режим работы не менее 30% работников, особенно граждан старше 65 лет и лиц, имеющих хронические заболевания.

Отмечается, что «сотрудники, получившие прививку от новой коронавирусной инфекции, не учитываются и могут продолжать работу в обычном режиме».

Подросткам также запретили появляться в торгово-развлекательных центрах без сопровождения родителей, там приостановлена работа детских игровых комнат и прекращена работа бесплатных точек доступа Wi-Fi.

В Подмосковье граждане должны носить маски или респираторы в общественных местах, в транспорте, на работе и в лифтах до 20 июня. Организации и индивидуальные предприниматели должны не допускать к работе сотрудников без масок. При этом данное правило не распространяется на тех, кто уже получил прививку.

В Вологодской области была ограничена работа общепита, а разрешенная заполняемость залов на спортивных и развлекательных мероприятиях сокращена на 25% (до 50%). Работа ресторанов, кафе, караоке с полуночи до 6 утра будет запрещена, также закрываются детские комнаты и фуд-корты в торговых центрах.

Напомним, 2 апреля 2020 года Владимир Путин предоставил главам субъектов федерации дополнительные полномочия. По его мнению, именно они должны решать, в каком объеме вводить ограничительные карантинные меры, исходя из ситуации в регионе.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 15.06.2021, 23:51
    Гость: Парки, аттракционы,бассейны,

    спорт детям, общепит и тдд -это да! это очень опасно! Закрыть! Не пущать!
    "короновирус" - "миллиарды" жертв"! Нет никакого "короновируса" - есть мировые аферисты, задумавшие и воплотившие идею для своих целей.
    Русские люди гибнут от алкоголизации - от Москвы до самых до окраин в любом гипермаркете-сельпо водка- рекой!Пейте - это не опасно *("им" так надо).

    Наркота! - повсеместно. Но "они" не могут прыгнуть на тех, кто рулит этой темой - поэтому "короновирус"-"вакцинация" забота о населении от самизнаетекого, точнее, тех, кто за ним стоит.
    Люди, думайте - "они" все разнузданнее с каждым днем!

  3. 15.06.2021, 22:54
    Гость: Сергей

    Это не сети цензуры.
    Это Йельский университет, элитное заведение для всей американской аристократии. Чего там только нет, только нет медицины и медиков.
    А информация, по-моему, направлена как раз этой целевой аудитории, дескать хватит истерить, не боись!

  5. 15.06.2021, 22:27
    Гость: НАрмальный пацан

    Последний абзац. Перевожу на русский: президент очередной раз устранился от очередной серьёзной проблемы.

Все комментарии (12)
Выбор читателей
Абитуриенты МГУ
Вслед за Украиной? Двадцать лет российского оглупления
500 нуворишей захватили богатства России
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Страны НАТО подтвердили решение принять Украину и Грузию в альянс
Избранное
Александр Домогаров: «Я влюблен в жизнь!»
«Вновь ужесточились правила ношения масок. Почему это происходит?»
Ботинок Хрущева стал оружием русофобов
Тренировки на дому: в чем преимущества и эффективны ли они?
Рознь, рабство, нищета: что могут принести Молдове выборы президента?
Умные маски и кибердезинфекторы: что ждет индустрию COVID Tech
Кухню братского народа отведали солдаты-срочники в Перми и Екатеринбурге
Классические коньки для отдыха: выбор, уход, хранение
Зимняя рыбалка с жерлицей: как сделать самому жерлицу
Долой «Макдональдс»: для российских школьников ожирение стало чумой XXI века
«Лебединое озеро» в Беловежской пуще