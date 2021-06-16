Третий регион в России ввел обязательную вакцинацию

19:26 16.06.2021

Власти Кемеровской области решили ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Привиться одной из трех доступных вакцин необходимо будет 60% работников всех организаций. Кроме того, вакцину должны получить сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно решению правительства региона, в период до 17 июля нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, в период до 17 августа — второй компонент вакцины.

В сообщении говорится, что граждане, имеющие противопоказания к прививке, могут не прививаться.

Это уже третий регион, в котором объявлено об обязательной вакцинации. Утром 16 июня стало известно, что главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья подписали постановления, в соответствии с которыми не менее 60% от общей численности сотрудников целого ряда сфер должны быть вакцинированы двумя компонентами вакцины до 15 августа (однокомпонентной вакциной до 15 июля).