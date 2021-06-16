Третий регион в России ввел обязательную вакцинацию

© KM.RU, Наталья Ступникова

Власти Кемеровской области решили ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

Привиться одной из трех доступных вакцин необходимо будет 60% работников всех организаций. Кроме того, вакцину должны получить сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.

Согласно решению правительства региона, в период до 17 июля нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, в период до 17 августа — второй компонент вакцины.

В сообщении говорится, что граждане, имеющие противопоказания к прививке, могут не прививаться.

Это уже третий регион, в котором объявлено об обязательной вакцинации. Утром 16 июня стало известно, что главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья подписали постановления, в соответствии с которыми не менее 60% от общей численности сотрудников целого ряда сфер должны быть вакцинированы двумя компонентами вакцины до 15 августа (однокомпонентной вакциной до 15 июля).

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 16.06.2021, 23:52
    Гость: Юрочке

    Юрасик, как раз на Западе придумали неэффективные вакцины, то-то ты с них угораешь, как имбецил с лягушки на своём члене.
    А уверять в чём-то идиота- дело неблагодарное. Помирай дальше, Юрок.

  2. 16.06.2021, 22:53
    Гость: гвоздь,не так

    Это происходит в нынешней России,которая (верхушка власти) развалила тот самый Советский Союз.

  3. 16.06.2021, 22:49
    Гость: гостю

    Официальные данные ВОЗ по смертности от инфекций в мире на конец марта 2020года. То есть,пандемия в разгаре. 1место-туберкулез,2-гепатит В,3-бактериальная пневмония,4-спид,5-малярия. Коронавирус-17 место по смертности. И,что за паника,о какой вакцинации здесь ведут речь?

  4. 16.06.2021, 22:47
    Гость: Если мы россияне стерпим и это

    Вы уже и 20 и 30 лет терпите и ничего , вам скажут что во всем виноват запад и надо затянуть пояса , затянете и еще 30 лет потерпите.

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