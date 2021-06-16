Третий регион в России ввел обязательную вакцинацию
Власти Кемеровской области решили ввести обязательную вакцинацию для некоторых категорий россиян. Об этом пишет РБК со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.
Привиться одной из трех доступных вакцин необходимо будет 60% работников всех организаций. Кроме того, вакцину должны получить сотрудники органов государственной власти и местного самоуправления.
Согласно решению правительства региона, в период до 17 июля нужно ввести первый компонент вакцины или однокомпонентную вакцину, в период до 17 августа — второй компонент вакцины.
В сообщении говорится, что граждане, имеющие противопоказания к прививке, могут не прививаться.
Это уже третий регион, в котором объявлено об обязательной вакцинации. Утром 16 июня стало известно, что главные санитарные врачи Москвы и Подмосковья подписали постановления, в соответствии с которыми не менее 60% от общей численности сотрудников целого ряда сфер должны быть вакцинированы двумя компонентами вакцины до 15 августа (однокомпонентной вакциной до 15 июля).
Комментарии читателей Оставить комментарий
Юрасик, как раз на Западе придумали неэффективные вакцины, то-то ты с них угораешь, как имбецил с лягушки на своём члене.
А уверять в чём-то идиота- дело неблагодарное. Помирай дальше, Юрок.
Это происходит в нынешней России,которая (верхушка власти) развалила тот самый Советский Союз.
Официальные данные ВОЗ по смертности от инфекций в мире на конец марта 2020года. То есть,пандемия в разгаре. 1место-туберкулез,2-гепатит В,3-бактериальная пневмония,4-спид,5-малярия. Коронавирус-17 место по смертности. И,что за паника,о какой вакцинации здесь ведут речь?
Вы уже и 20 и 30 лет терпите и ничего , вам скажут что во всем виноват запад и надо затянуть пояса , затянете и еще 30 лет потерпите.
В смысле теми которые 146%лохтората накидали в урны?