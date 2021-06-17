Непривившихся водителей такси в Подмосковье не допустят к работе

12:49 17.06.2021

Водителей общественного транспорта и такси в Подмосковье, которые не привились от коронавируса, планируют отключать от заказов через агрегаторы после 15 июля. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.

Чиновник сообщил, что водители такси и другого общественного транспорта должны до 15 июля привиться хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19. Уже с пятницы, 18 июня, все водители начнут получать уведомления о необходимости пройти вакцинацию.

«Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня», — приводит его слова ТАСС.

Четыре субъекта РФ уже ввели обязательную вакцинацию для сотрудников из ряда сфер. Среди них — Москва, Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области.