Непривившихся водителей такси в Подмосковье не допустят к работе
Водителей общественного транспорта и такси в Подмосковье, которые не привились от коронавируса, планируют отключать от заказов через агрегаторы после 15 июля. Об этом заявил вице-губернатор Подмосковья Игорь Тресков.
Чиновник сообщил, что водители такси и другого общественного транспорта должны до 15 июля привиться хотя бы одним компонентом вакцины от COVID-19. Уже с пятницы, 18 июня, все водители начнут получать уведомления о необходимости пройти вакцинацию.
«Мы составим списки водителей с указанием даты и места вакцинации, где каждый водитель должен будет подтвердить, где и когда он пройдет вакцинацию в срок до 30 июня», — приводит его слова ТАСС.
Четыре субъекта РФ уже ввели обязательную вакцинацию для сотрудников из ряда сфер. Среди них — Москва, Подмосковье, Кемеровская и Сахалинская области.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Они просто обязаны сделать массовый протест и саботаж работы. Нельзя подаваться нелегальному давлению ковидной мафии.
Чистая дискриминация и принуждение к медицинскому эксперименту. Коллективный иск в суд на организацию, которая не допускает здоровых водителей к работе, нарушая их права, без какого-либо на то основания.
Это Прямое нарушение Нюрнбергского Кода Запрещающего принудительную медицину.
всех причастных ждет виселеца - так же как это произошло с их немецкими предшественниками.
математическую статистику...
общество привившихся. И платить взносы.