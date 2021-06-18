Элла Памфилова заявила о трехдневном голосовнии на выборах в Госдуму

© KM.RU, Алексей Белкин

Голосование на выборах в Государственную Думу РФ восьмого созыва будет проходить в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября. Об этом сегодня на заседании Центризбиркома заявила его председатель Элла Памфилова.

"Проанализировав по совокупности все факторы и в первую очередь санитарно-эпидемиологическую безопасность, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации - это три дня. Три дня, которые гарантируют санитарно-эпидемиологическую безопасность для здоровья наших граждан, это доступность и это удобство для наших избирателей", - приводит слова Памфиловой "Интерфакс".

При этом она особо отметила, что ЦИК России "категорически не согласен" с мнением, что многодневное голосование повышает вероятность разного рода нарушений и фальсификаций. Члены Центризбиркома делают все возможное и тщательно прописывают все процедуры, чтобы развеять эти сомнеия, пояснила Памфилова.

Она также сообщила, что голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосованием на пеньках", на предстоящих выборах проводиться не будет. 

Официальная публикация результатов выборов в Госдуму состоится не позднее 9 октября.

Накануне, 17 июня, прошла встреча Эллы Памфиловой с экспертами и политологами, на которой обсуждалась возможность голосования в течение нескольких дней подряд на выборах в сентябре 2021 года, сообщается на странице Центризбиркома в Facebook.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 18.06.2021, 22:56
    Гость: На открытое голосование духу у масс не хватит:

    проголосуют не так, как хотят, а прямо противоположно - в угоду начальству под угрозой увольнения.
    Довольно будет того, что каждый персонально узнает сфабрикован ли не чей-то абстрактный, а конкретно его, выраженный не под нажимом работодателей, голос.
    Когда миллионы граждан удостоверятся лично в том, что голоса их искажены, от легитимности якобы "избранной" власти останется только пшик, и самозванке придётся либо сложить полномочия по-доброму, либо как узурпаторше обречь себя на уже вполне законное насильственное свержение.

  3. 18.06.2021, 22:10
    Гость: Слоган кампании – «Выбираем вместе»

    Надо поменять.
    «Выберем без вас» как-то правдивее звучит...

  4. 18.06.2021, 21:18
    Гость: Красный

    Да, пусть хоть целый год голосуют! Мы всей семьей уже не ходим на выборы и на эти тоже не пойдем. Мы уже поняли, что судьба России решится не на выборах, как уже давно сказали умные люди.

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