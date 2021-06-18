Элла Памфилова заявила о трехдневном голосовнии на выборах в Госдуму

16:31 18.06.2021

Голосование на выборах в Государственную Думу РФ восьмого созыва будет проходить в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября. Об этом сегодня на заседании Центризбиркома заявила его председатель Элла Памфилова.

"Проанализировав по совокупности все факторы и в первую очередь санитарно-эпидемиологическую безопасность, мы пришли к выводу, что оптимальный вариант в данной ситуации - это три дня. Три дня, которые гарантируют санитарно-эпидемиологическую безопасность для здоровья наших граждан, это доступность и это удобство для наших избирателей", - приводит слова Памфиловой "Интерфакс".

При этом она особо отметила, что ЦИК России "категорически не согласен" с мнением, что многодневное голосование повышает вероятность разного рода нарушений и фальсификаций. Члены Центризбиркома делают все возможное и тщательно прописывают все процедуры, чтобы развеять эти сомнеия, пояснила Памфилова.

Она также сообщила, что голосование на придомовых территориях, которое в народе прозвали "голосованием на пеньках", на предстоящих выборах проводиться не будет.

Официальная публикация результатов выборов в Госдуму состоится не позднее 9 октября.

Накануне, 17 июня, прошла встреча Эллы Памфиловой с экспертами и политологами, на которой обсуждалась возможность голосования в течение нескольких дней подряд на выборах в сентябре 2021 года, сообщается на странице Центризбиркома в Facebook.