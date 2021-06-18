14 партий будут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Ещё проще.

Просто всё это кукольные партии которые созданы для создания видимости многопартийности. Их задача не только создавать информационный (пустой) фон, привлекать электорального лоха на "выборы" но и сливать ЕР голоса для получения большинства. В 2016г СПР и ЛДПР слили голоса ЕР на местных выборах, чему я был свидетелем, когда был наблюдателем от КПРФ. У меня на руках был акт выборной комиссии результатов выборов, с одними цифрами а утром объявили результат "выборов"- ЕР получила "из воздуха" +250 голосов на этом участке и 100 и 150 голосов исчезло у ЛДПР и СПР.

Я сунулся с этим актом в разные места с вопросом, что за фигня такая? Мне потом шепнули- "порви этот акт и показывай никому, а то ещё по тыкве получишь..."