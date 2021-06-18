14 партий будут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей
Центризбирком России России утвердил список из 14 партий, которые смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей.
Так называемая "парламентская льгота" предоставляется партиям, чей список был допущен к распределению мандатов в Государственной Думе или региональных органах законодательной власти, пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.
Стать участниками голосования смогут 32 партии, 14 из них не потребуется сбор подписей. Это:
- "Единая Россия"
- КПРФ
- ЛДПР
- "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"
- "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"
- "Коммунисты России"
- "Родина"
- "Новые люди"
- "Яблоко"
- "Зеленая Альтернатива"
- "Партия Роста"
- "Зеленые"
- "Российская партия свободы и справедливости!
- "Гражданская Платформа".
Голосование на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва пройдет в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Ещё проще.
Просто всё это кукольные партии которые созданы для создания видимости многопартийности. Их задача не только создавать информационный (пустой) фон, привлекать электорального лоха на "выборы" но и сливать ЕР голоса для получения большинства. В 2016г СПР и ЛДПР слили голоса ЕР на местных выборах, чему я был свидетелем, когда был наблюдателем от КПРФ. У меня на руках был акт выборной комиссии результатов выборов, с одними цифрами а утром объявили результат "выборов"- ЕР получила "из воздуха" +250 голосов на этом участке и 100 и 150 голосов исчезло у ЛДПР и СПР.
Я сунулся с этим актом в разные места с вопросом, что за фигня такая? Мне потом шепнули- "порви этот акт и показывай никому, а то ещё по тыкве получишь..."
Список тех, кому не надо собирать подписи, расширили. Видимо власти уж очень хочется, чтобы явка была максимально высокой. Оно и понятно, ведь после посадки Навального и закрытия всех его структур его сторонники наверняка будут бойкотировать эти выборы. А значит надо выпустить сонм различных партий, чтобы завлечь народ.
Реальная оппозиция практически не представлена! В этих "выборах" нет даже намека на демократию.
подставные партии антирусского и лже-либерального толка
Приготовьте также ослов…