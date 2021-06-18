14 партий будут участвовать в выборах в Госдуму без сбора подписей

Центризбирком России России утвердил список из 14 партий, которые смогут принять участие в выборах депутатов Госдумы без сбора подписей избирателей.

Так называемая "парламентская льгота" предоставляется партиям, чей список был допущен к распределению мандатов в Государственной Думе или региональных органах законодательной власти, пояснил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии Николай Булаев.

Стать участниками голосования смогут 32 партии, 14 из них не потребуется сбор подписей. Это:

  • "Единая Россия"
  • КПРФ
  • ЛДПР
  • "Справедливая Россия - Патриоты - За правду"
  • "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" 
  • "Коммунисты России" 
  • "Родина"
  • "Новые люди"
  • "Яблоко"
  • "Зеленая Альтернатива"
  • "Партия Роста"
  • "Зеленые"
  • "Российская партия свободы и справедливости!
  •  "Гражданская Платформа".

Голосование на выборах в Государственную думу РФ восьмого созыва пройдет в течение трех дней подряд: 17, 18 и 19 сентября.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.06.2021, 00:10
    Гость: ABCD

    Ещё проще.
    Просто всё это кукольные партии которые созданы для создания видимости многопартийности. Их задача не только создавать информационный (пустой) фон, привлекать электорального лоха на "выборы" но и сливать ЕР голоса для получения большинства. В 2016г СПР и ЛДПР слили голоса ЕР на местных выборах, чему я был свидетелем, когда был наблюдателем от КПРФ. У меня на руках был акт выборной комиссии результатов выборов, с одними цифрами а утром объявили результат "выборов"- ЕР получила "из воздуха" +250 голосов на этом участке и 100 и 150 голосов исчезло у ЛДПР и СПР.
    Я сунулся с этим актом в разные места с вопросом, что за фигня такая? Мне потом шепнули- "порви этот акт и показывай никому, а то ещё по тыкве получишь..."

  2. 18.06.2021, 23:40
    Гость: Красный

    Список тех, кому не надо собирать подписи, расширили. Видимо власти уж очень хочется, чтобы явка была максимально высокой. Оно и понятно, ведь после посадки Навального и закрытия всех его структур его сторонники наверняка будут бойкотировать эти выборы. А значит надо выпустить сонм различных партий, чтобы завлечь народ.

  3. 18.06.2021, 23:38
    Гость: nail

    Реальная оппозиция практически не представлена! В этих "выборах" нет даже намека на демократию.

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Сборная России по футболу проиграла Бельгии в первом матче на Евро-2020
Патриарх Кирилл пообещал военным вечную жизнь в случае гибели за Родину
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
Избранное
22 совета для избавления от бессоницы
Северный Флот «2020»
Путин выступил на «Валдае»: Угрозы Западу от «цифрового» президента?
«Новая реальность»: состояние олигархов превысило размер бюджета России, а народ доедает последнее
Блеск и нищета «Москвабада»
«Дело академика-диссидента стало побеждать ещё при его жизни. Юбилей, который праздновать стыдно»
«Центр духовного разложения»: вирус ельцинизма неуклонно заражает Москву
Сергей Бобунец сыграл для капитана воздушного судна
Борьба за памятник на Лубянке: исторический смысл vs бессмыслица
Шатько рассказал, как «Дамы в белом» под предлогом мирных протестов разваливают Белоруссию
Поматросить и бросить: закон об удаленке упростил увольнение сотрудников