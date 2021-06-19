Медведев предложил выделить до 70 млрд руб. на прогнозирование эпидемий
Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии, предложил выделить из бюджета до 70 млрд рублей для формирования системы проектирования эпидемиологических моделей и создания вакцин.
"Мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства - до 70 млрд рублей - на проектирование эпидемиологических моделей, создание лабораторной инфраструктуры для своевременного обнаружения опасных вирусов и обеспечения ученых данными для скорейшего создания вакцин", - приводит его слова "Интерфакс".
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что для защиты от эпидемиологических угроз в РФ будет реализован проект "Санитарный щит", который позволит избежать локдаунов во время пандемий.
"Это задача, которую мы поставили. Мы должны обеспечить функционирование страны - и экономики, и общественных отношений, не давая распространяться инфекции, - сказала Попова. - Задача очень сложная, но именно ее мы поставили во главу угла. Человеку должно быть удобно, комфортно: новые условия, новые правила соблюдаешь, и всё".
Комментарии читателей Оставить комментарий
/Откуда такие деньги? //
Так копейки в масштабах государства. У многих по нескольку миллиардов рублей дома лежит, просто так, на всякий случай.
И мыслят они миллиардами. Для них миллиард, все равно, что для простого смертного, ну, скажем, тыща рублей. Масштабно мыслят. И крадут тоже масштабно, так, что и в сне не увидишь.
Инновационная идея в способах кражи денег из бюджета.
Видать, скудеют денежные потоки. Приходится мозг напрягать, выдумывать.
Так всё таки деньги есть… платите пенсионерам и людям нормальные пенсии и зарплаты и не нужно будет прогнозировать эпидемии. Всё равно пальцем в небо и деньги в никуда. Как всегда Медведев в облаке… или витает в облаках…
забыл, каюсь!!!
что?