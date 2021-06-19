Медведев предложил выделить до 70 млрд руб. на прогнозирование эпидемий

Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совбеза РФ, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев, выступая в субботу на съезде партии, предложил выделить из бюджета до 70 млрд рублей для формирования системы проектирования эпидемиологических моделей и создания вакцин.

"Мы предлагаем выделить из бюджета значительные средства - до 70 млрд рублей - на проектирование эпидемиологических моделей, создание лабораторной инфраструктуры для своевременного обнаружения опасных вирусов и обеспечения ученых данными для скорейшего создания вакцин", - приводит его слова "Интерфакс".

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщала, что для защиты от эпидемиологических угроз в РФ будет реализован проект "Санитарный щит", который позволит избежать локдаунов во время пандемий. 

"Это задача, которую мы поставили. Мы должны обеспечить функционирование страны - и экономики, и общественных отношений, не давая распространяться инфекции, - сказала Попова. - Задача очень сложная, но именно ее мы поставили во главу угла. Человеку должно быть удобно, комфортно: новые условия, новые правила соблюдаешь, и всё".

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 19.06.2021, 23:55
    Гость: Макар

    /Откуда такие деньги? //
    Так копейки в масштабах государства. У многих по нескольку миллиардов рублей дома лежит, просто так, на всякий случай.
    И мыслят они миллиардами. Для них миллиард, все равно, что для простого смертного, ну, скажем, тыща рублей. Масштабно мыслят. И крадут тоже масштабно, так, что и в сне не увидишь.

  2. 19.06.2021, 23:48
    Гость: Макар

    Инновационная идея в способах кражи денег из бюджета.
    Видать, скудеют денежные потоки. Приходится мозг напрягать, выдумывать.

  3. 19.06.2021, 23:16
    Гость: …

    Так всё таки деньги есть… платите пенсионерам и людям нормальные пенсии и зарплаты и не нужно будет прогнозировать эпидемии. Всё равно пальцем в небо и деньги в никуда. Как всегда Медведев в облаке… или витает в облаках…

Все комментарии (28)
Выбор читателей
Академик Аганбегян: «В России самая высокая смертность среди крупных держав…»
Х/ф «Враг у ворот»
Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?
Байден предупредил Путина о последствиях в случае смерти Навального
И пусть весь мир подождет: как Женева на несколько часов стала центральной точкой планеты
Избранное
Кинопремьера «День курка»: конец света каждый день
Три этапа стерилизации инструментов для маникюра и педикюра
Кинопремьера «Билл и Тед»: даже в морге он будет играть
Как заставить людей дружить с вами? 7 правил, которые поменяют вашу жизнь
Знакомство с армейской жизнью: в регионах продолжаются Дни призывника
Би-2, 12 сентября, БСА «Лужники»
Солистка «Мельницы» призвала поддержать отечественного производителя на «сказочном» концерте
«Эта ситуация провоцирует социальный взрыв»: что готовят храмоборцы в Чите
Виды декоративных изделий и их орнаменты
«Не брат ты мне»: что не так с историей культового российского фильма на Netflix и бандеровцами
Рецензия на музыкальный 3D-хоррор «Сыны канализации»: Андрей Князев визуализировал главный детский страх