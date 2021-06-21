Директор гостелевидения Чечни пообещал убивать критиков и врагов Кадырова

Директор государственного телеканала Чечни «Грозный» Чингиз Ахмадов пригрозил тем, кто критикует главу республики Рамзана Кадырова, заявив, что готов убивать критиков Кадырова. Видео с громким заявлением он опубликовал в своем Instagram-аккаунте на чеченском языке.

Ахмадов на видео заявил, что те, кто критикует Кадырова, оскорбляют весь чеченский народ. Также он сказал, что ему «не хватит часов, чтобы рассказать, сколько добрых дел сделал» Кадыров, пишет МК.

Медиаменеджер назвал критиков главы республики «отбросами общества» и «нелюдьми».

«Давайте остановим этих людей. Все это говорят. Их нужно остановить, заткнуть им рты. Они делают плохое нашей республике и родине», — заявил он.

Он уверил, что его слова «не являются грубой лестью».

«Посадим их, и их черные лица все узнают. Наша республика и дальше будет процветать. Никому не разрешим шутить над нами. Клянусь, даже если весь этот мир будет гореть. Президент нашей республики Рамзан — сын Ахмата-Хаджи Кадырова. Если кого-то нужно убить, того, кто заслуживает смерти, то убьем. Если кого-то нужно избить, то побьем, если нужно будет сказать слово, то слово скажем», — высказался Ахмадов.

Он также добавил, что враги Кадырова – и его враги тоже.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.06.2021, 01:33
    Гость: ну а как иначе

    ну а че, абсолютно миролюбивая и толерантная речь, и можно быть уверенным, что прокуратуре совершенно не к чему будет придраться.
    он же не призывал бросать пластиковые стаканчики.

  4. 22.06.2021, 00:44
    Гость: ььь

    Уважаемый человек. А Навальный с его мальчиками - экстремисты. Это невозможно понять, нужно просто заучить.

Все комментарии (6)
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