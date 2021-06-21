Москалькова заявила об обращениях о дискриминации не привившихся граждан

Москалькова Татьяна

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой».

По ее словам, она получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.

«Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», - цитирует слова Москальковой ТАСС.

«Я считаю, что такое стимулирование прививки - это нечестная игра, нечестная акция. Идея сама по себе правильная - оградить общество, механизмы, которыми она реализуется сегодня. Они порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению. Но самое главное - непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям [сделать прививку]», - добавила она.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 22.06.2021, 01:45
    Гость: да просто

    таких вообще сажать нада, как врагов государства. не хотят видите ли портить здоровье в интересах государства. как прикажете продавать зарубежным "партнерам" не протестированные вакцины?
    в интересах государства нужно каждого кто отказался колоться обязать выкупить 10-20 доз по рыночной цене.

  5. 22.06.2021, 01:39
    Гость: оказывается

    все ни как не могут понять что происходит, а это всего навсего чиновничьи игры.

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