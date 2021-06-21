Москалькова заявила об обращениях о дискриминации не привившихся граждан
Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова заявила, что стимулирование вакцинации от коронавируса через ограничение в правах является «нечестной игрой».
По ее словам, она получает большое число обращений о дискриминации граждан в связи с тем, что они не привиты.
«Вот, например, пишут, компания "Норильский никель": всем работникам сказали, если не будут прививаться, не пойдут никогда в летний отпуск и пусть забудут про премии. Таких огромное количество сообщений: уволят, премию не дадут», - цитирует слова Москальковой ТАСС.
«Я считаю, что такое стимулирование прививки - это нечестная игра, нечестная акция. Идея сама по себе правильная - оградить общество, механизмы, которыми она реализуется сегодня. Они порождают просто массовый психоз, боязнь людей к принуждению. Но самое главное - непонятно, почему должны дискриминироваться те, которые не пойдут на прививку потому, что у них есть антитела, они переболели. Или они не могут по медицинским показаниям [сделать прививку]», - добавила она.
Комментарии читателей Оставить комментарий
а вы что другое бы бормотали, если бы вам грозило отлучение от кормушки?
таких вообще сажать нада, как врагов государства. не хотят видите ли портить здоровье в интересах государства. как прикажете продавать зарубежным "партнерам" не протестированные вакцины?
в интересах государства нужно каждого кто отказался колоться обязать выкупить 10-20 доз по рыночной цене.
ишь моду взяли "НЕ ХОТЕТЬ", чиновники лучше знают что вы хотите, а что нет.
ну про 20 лет вы поскромничали, скинули как минимум лет 10-15.
все ни как не могут понять что происходит, а это всего навсего чиновничьи игры.