Более 40% россиян признались в интернет-зависимости

09:05 22.06.2021

Чуть менее половины россиян (42%) признались в интернет-зависимости, пишет РБК со ссылкой на результаты опроса.

Так, в абсолютной интернет-зависимости признались 11% опрошенных, 31% респондентов заявил о том, что скорее всего страдают этим недугом. 58% опрошенных отрицают наличие зависимости от цифровых устройств и интернете, однозначно об отсутствии такого рода зависимости заявили 24% респондентов.

Чаще в зависимости от гаджетов признавались женщины (43% против 40% среди мужчин), реже остальных цифровой зависимости подвержены люди старше 45 лет (35%).

Больше половины россиян (54%) никогда не отказываются сознательно от использования интернета. Только каждый пятый (21%) ежедневно устраивает себе «цифровой детокс», выходит на некоторое время из сети и откладывает гаджеты. Каждый десятый россиянин старается отдыхать от гаджетов и интернета раз в неделю, еще 10% — раз в месяц, 4% — несколько раз в год.