Путин написал статью к к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Тезисы красивые. Но вот только история развивается не по тезисам. Каждый раз после очередного нападения на нашу страну мы проявляем гуманизм и милосердие к агрессору, которые воспринимаются побежденным агрессором, как слабость, что ведет к новому нападению на нашу страну. А вот, если бы И.В.Сталин дал указание утюжить их так же, как это делали союзники в Дрездене, то сейчас было бы совсем другое - почтительное отношение, как они относятся к США и Англии. В Японии сейчас тоже буквально обожают США, потому что получили от них Хиросиму и Нагасаки. Уважают справедливых, сильных, но при этом безжалостных.