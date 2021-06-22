Путин написал статью к к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны
22 июня в России - день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. К 80-й годовщине этой трагической даты президент России Владимир Путин написал статью для немецкого издания Die Zeit. Ее русскоязычный вариант опубликован на сайте Кремля.
Основные тезисы статьи:
- Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы истории, правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя.
- Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов.
- Для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев.
- Расширение на восток блока НАТО стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.
- Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает тезис о том, что процветание и безопасность всего мира возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой.
- Мы не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок, который будет мешать сосредоточиться на решении актуальных проблем.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Я так скажу... у Вольдемара наблюдается некоторый прогресс на пути к правильной оценке ситуации: он перестал называть украинцев братским народом.
Как надоел ваш лжец-Сталин.Его время ушло.Сейчас в моде честность,а не ложь Сталина. На выборах 18 сентября вас коммунисты ждет провал.Россия уже не ваша.
Но вот, теперь как Брежнев в свое время, до создания книжки типа "Малая земля" дозревает. Которую, наверное, будут школьники изучать.
Очень даже несут. До самобичевания доходит.
И то, что нашей страной правит вот такое уродливое создание, это вина наших предков, которые от лени своей уповали на христианство, предав веру предков своих. За это и платим до сего дня. А предательств таких было несметное количество. И как не корячься, сделать из факта предательства - благо, ещё никому в мире не удалось. Так что ответственность всегда должна быть при вас. И только для того, чтобы в любой момент времени вы готовы были бы ею воспользоваться покаявшись во всех грехах ваших предков. Готовы???
Тезисы красивые. Но вот только история развивается не по тезисам. Каждый раз после очередного нападения на нашу страну мы проявляем гуманизм и милосердие к агрессору, которые воспринимаются побежденным агрессором, как слабость, что ведет к новому нападению на нашу страну. А вот, если бы И.В.Сталин дал указание утюжить их так же, как это делали союзники в Дрездене, то сейчас было бы совсем другое - почтительное отношение, как они относятся к США и Англии. В Японии сейчас тоже буквально обожают США, потому что получили от них Хиросиму и Нагасаки. Уважают справедливых, сильных, но при этом безжалостных.