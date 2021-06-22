Путин написал статью к к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны

Владимир Путин

22 июня в России - день начала Великой Отечественной войны, День памяти и скорби. К 80-й годовщине этой трагической даты президент России Владимир Путин написал статью для немецкого издания Die Zeit. Ее русскоязычный вариант опубликован на сайте Кремля.

Основные тезисы статьи:

  • Кто бы ни пытался сейчас переписать страницы истории, правда в том, что советский солдат пришёл на землю Германии не мстить немцам, а с благородной, великой миссией освободителя.
  • Россия с благодарностью вспоминает союзников по антигитлеровской коалиции, участников Сопротивления, немецких антифашистов.
  • Для становления единой Европы колоссальную роль сыграло историческое примирение нашего народа и немцев.
  • Расширение на восток блока  НАТО стало основной причиной стремительного роста взаимного недоверия в Европе.
  • Вся послевоенная история Большой Европы подтверждает тезис о том, что процветание и безопасность всего мира возможны лишь совместными усилиями всех стран, включая Россию. Потому что Россия – одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой. 
  • Мы не можем позволить себе тащить за собой груз прошлых недоразумений, обид, конфликтов и ошибок, который будет мешать  сосредоточиться на решении актуаль­ных проблем. 
Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 22.06.2021, 21:42
    Гость: личный опыт

    Я так скажу... у Вольдемара наблюдается некоторый прогресс на пути к правильной оценке ситуации: он перестал называть украинцев братским народом.

  2. 22.06.2021, 21:39
    Гость: Анна

    Как надоел ваш лжец-Сталин.Его время ушло.Сейчас в моде честность,а не ложь Сталина. На выборах 18 сентября вас коммунисты ждет провал.Россия уже не ваша.

  3. 22.06.2021, 21:06
    Гость: Сократ

    Но вот, теперь как Брежнев в свое время, до создания книжки типа "Малая земля" дозревает. Которую, наверное, будут школьники изучать.

  4. 22.06.2021, 21:02
    Гость: Рассвет

    Очень даже несут. До самобичевания доходит.
    И то, что нашей страной правит вот такое уродливое создание, это вина наших предков, которые от лени своей уповали на христианство, предав веру предков своих. За это и платим до сего дня. А предательств таких было несметное количество. И как не корячься, сделать из факта предательства - благо, ещё никому в мире не удалось. Так что ответственность всегда должна быть при вас. И только для того, чтобы в любой момент времени вы готовы были бы ею воспользоваться покаявшись во всех грехах ваших предков. Готовы???

  5. 22.06.2021, 21:00
    Гость: Красный

    Тезисы красивые. Но вот только история развивается не по тезисам. Каждый раз после очередного нападения на нашу страну мы проявляем гуманизм и милосердие к агрессору, которые воспринимаются побежденным агрессором, как слабость, что ведет к новому нападению на нашу страну. А вот, если бы И.В.Сталин дал указание утюжить их так же, как это делали союзники в Дрездене, то сейчас было бы совсем другое - почтительное отношение, как они относятся к США и Англии. В Японии сейчас тоже буквально обожают США, потому что получили от них Хиросиму и Нагасаки. Уважают справедливых, сильных, но при этом безжалостных.

Все комментарии (32)
Выбор читателей
© KM.RU, Кирилл Дуболев
«Пора прекращать ажиотаж вокруг коронавируса и просто признать его обычным сезонным заболеванием»
Х/ф «Враг у ворот»
«Почему абсолютно все победы Красной Армии нужно было оболгать?»
«Отечество находится на грани катастрофы»: 30 лет со дня пророческого выступления Крючкова об агентах влиянии ЦРУ и кризисе в СССР
Главный фактор: разрушение страны начали с образования
Избранное
Тайная цель Ирана в Карабахской войне
«Давление на Путина, а вместе с ним и на Россию, непомерно возрастает. Не поддастся ли Путин искушению?»
К чему приводит чрезмерная нагрузка на работе?
Могла ли Россия спасти Югославию в 1999 году?
Hypophysis «Искавший зла»
«Бригадный Подряд», 2 апреля, ДК им. Горбунова
Биохакинг: как и зачем люди делают из себя киборгов
Mordor поведал о том, как трудно быть белым гетеросексуальным мужчиной в наши дни
Как выбрать идеальное постельное белье за несколько минут?
«Наша национальная забава – это десятилетиями «слезать» с нефтяной иглы и бесконечно рассуждать о величии, при этом практически полностью лишившись своего легкового автопрома»
«Мы наблюдаем "эндшпиль“ великолепной шахматной партии, сыгранной Россией, Азербайджаном и Турцией»