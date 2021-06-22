Правительство поддержало ужесточение штрафов за выброс мусора

08:15 22.06.2021

Правительство России поддержало законопроект о ужесточении наказания за выборос мусора из машин, пишет "Российская газета".

Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в действующий КоАП. В качестве штрафных санкций документ предусматривает конфискацию транспортного средства, с помощью которого производился сброс бытовых отходов.

Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от 1 до 2 тысяч рублей.

В случае принятия законропректа, штрафы составят 10-15 тыс рублей (физические лица), 20-30 тыс рублей (индивидуальные предприниматели), 30-50 тыс рублей (юридические лица). В случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами - собственник (владелец) транспортного средства будет оштрафован на 10 тысяч рублей.

В случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами - в размере 100 тысяч рублей.