Правительство поддержало ужесточение штрафов за выброс мусора
Правительство России поддержало законопроект о ужесточении наказания за выборос мусора из машин, пишет "Российская газета".
Законопроект предусматривает внесение соответствующих изменений в действующий КоАП. В качестве штрафных санкций документ предусматривает конфискацию транспортного средства, с помощью которого производился сброс бытовых отходов.
Сейчас штрафы за сброс отходов с транспортных средств составляют от 1 до 2 тысяч рублей.
В случае принятия законропректа, штрафы составят 10-15 тыс рублей (физические лица), 20-30 тыс рублей (индивидуальные предприниматели), 30-50 тыс рублей (юридические лица). В случае фото- или видеофиксации нарушения специальными техническими средствами - собственник (владелец) транспортного средства будет оштрафован на 10 тысяч рублей.
В случае использования грузовиков, прицепов и других самоходных машин штраф составит 40-50 тысяч рублей; для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 60 до 80 тысяч рублей; для юридических лиц – от 100 до 120 тысяч рублей, а в случае фиксации правонарушения специальными техническими средствами - в размере 100 тысяч рублей.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Штрафов больше,что бы поняли что потеряли,когда кричали ельцин ельцин,даешь больше штрафов ,что бы внуки и сыновья стали спрашивать,вы лохи чтоли были?когда орали ельцын
Зато можно выменять на невосполняемые природные ресурсы краденные у потомков камеры видеонаблюдения у КНР с развесить их всюду ...ещё недавно водятелы обеих полов тоже думали что их не увидит большой брат ан,нет фиксирует большую часть и многие стали воспитанны штрафами вполне ..
введут штрафы за экстремистские мысли за рулем.
И где в законе про конфискацию транспортного средства
Штрафы не помогут - не поставишь ведь полицейского на каждом квадратном метре. Тут нужно культуру населения менять, люди сами должны осознать, что жить как свиньи и бросать мусор себе же под ноги, вываливать на луга и в леса, по которым твои же дети ходить будут - это плохо, недостойно звания человека разумного.