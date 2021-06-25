МИД предупредил россиян об угрозе ареста в США и третьих странах

07:45 25.06.2021

Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение для россиян, выезжающих за границу, о возможной угрозе произвольного задержания и ареста в США и третьих странах, пишет РИА Новости.

Отмечается, что речь идет как о США, так и о странах, с которыми у Вашингтона есть соглашения о выдаче.

В ведомстве добавили, что в последнее время на фоне обострившихся двусторонних отношений с США преследование граждан России "приобрело характер настоящей охоты". Спецслужбы и правоохранительные органы США, демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками других стран.

Только за минувшие два года, по запросам Вашингтона в европейских странах были арестованы около 20 россиян. Всего же "в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек".

В ведомстве подчеркивают, что любой гражданин России, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет, что против россиян, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен".

"С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - добавили в ведомстве.