МИД предупредил россиян об угрозе ареста в США и третьих странах
Министерство иностранных дел России выпустило предупреждение для россиян, выезжающих за границу, о возможной угрозе произвольного задержания и ареста в США и третьих странах, пишет РИА Новости.
Отмечается, что речь идет как о США, так и о странах, с которыми у Вашингтона есть соглашения о выдаче.
В ведомстве добавили, что в последнее время на фоне обострившихся двусторонних отношений с США преследование граждан России "приобрело характер настоящей охоты". Спецслужбы и правоохранительные органы США, демонстративно игнорируя юридические механизмы российско-американского Договора 1999 года о взаимной правовой помощи по уголовным делам, используют нечистоплотные методы для слежки за выехавшими в зарубежные поездки россиянами, а также их ареста или даже открытого захвата во взаимодействии с силовиками других стран.
Только за минувшие два года, по запросам Вашингтона в европейских странах были арестованы около 20 россиян. Всего же "в жернова американского карательного правосудия попали более 60 человек".
В ведомстве подчеркивают, что любой гражданин России, выезжающий за границу, должен полностью отдавать себе отчет, что против россиян, независимо от их взглядов, применяется заведомо пристрастный подход американской судебно-пенитенциарной системы, руководствующейся ксенофобским принципом "Из России – значит виновен".
"С учетом изложенного настоятельно рекомендуем тщательно взвешивать риски при планировании выездов за рубеж, особенно если есть основания предполагать наличие "особого интереса" к себе со стороны спецслужб и правоохранительных органов США", - добавили в ведомстве.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Большое спасибо за предкпркждкение в отношение поездок в США, а то многомиллионные толпы россиян постоянно кочуют из РФ туда и обратно.
Самая большая угроза России уже давно исходит не из Вашингтона, а из Москвы.
В развитие темы. Да в России гораздо быстрее могут сфабриковать дело против неугодного гражданина. Это у нас запросто. Бандитов у нас освобождают от ответственности под разными благовидными предлогами: истечение срока давности, гуманизм по отношению к бандитам (которые тоже люди) и пр.
В "своей" стране шансы угодить в цугундер намного выше.
Да нам не так страшны США и Европа как своя госдума со своим правительством и президентом.
Бред какой то. Если человек не нарушал закон , то чему его боятся? А если нарушал, то должен привлёк быть к ответственности и сша ответственно относится к принципу неотвратимости наказания. Ищут преступников по всему миру и привлекают