В РПЦ не считают изнасилование поводом для аборта

Храм Христа Спасителя © KM.RU, Илья Шабардин

Русская православная церковь не считает беременность в результате изнасилования поводом для аборта. Такое мнение выразил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24".

"Мнение церкви заключается в том, что если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт", - прводит его слова ТАСС.

Митрополит добавил, что РПЦ имеет опыт работы с изнасилованными девушками, которые решили не прерывать беременность, и впоследствии ребенок принес им счастье. "С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", - отметил он.

"Нерожденный младенец - это все равно уже младенец, это человек, это живое существо. Каждый такой человек имеет право на рождение. <...> Церковь последовательно выступает против абортов", - подчеркнул Иларион.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 27.06.2021, 01:34
    Гость: Ерунда это всё.

    В России верующие только мусульмане, у них и с верностью женской всё нормально, и с рождаемостью. У русских женщины блудливы, мужчины пьющи, в бога никто не верит.Не рожают ни от мужа, ни от любовника, ни от кого. Так что, РПЦ может говорить всё, что угодно, только вот не слушает никто.

  2. 27.06.2021, 01:22
    Гость: Монаху

    Вот,когда-нибудь придёт время и этих мандритов побреют ,снимут платье , дадут штаны,и заставят трудиться и таким образом зарабатывать себе хлеб насущный.Это и будет Божьим Провидением.

  3. 27.06.2021, 01:18
    Гость: для Браво

    А,попы и есть актёры,им без публики никак. Смотрите,они же каждый год в строго определенные даты дают театрализованное представление с переодеваниями,согласно пьесам из Нового Завета,на Рождество,Пасху,Троицу,Крещение...Всё это сопровождается пением,хороводами внутри церкви и хороводом(крестным ходом с флагами-хоругвями) вокруг церкви,и всё это при большом стечении народа.

  4. 27.06.2021, 01:12
    Гость: не надо было?

    Попы сами разбежались.когда советская власть приняла закон о тунеядстве и заставила законом церковь платить налоги государству.Попы ведь привыкли,что всегда им и на халяву.

  5. 27.06.2021, 01:09
    Гость: гы-гышному

    Атеист,это-человек,который отрицает религию,но верит в высший Разум,в Творца,то есть для него не существует никаких попов,церковных ритуалов,обрядов,постов,церковных праздников и так далее.Частица А-отрицание,ТЕОС-религия.Так что,атеист- верующий человек,но посредники ему без надобности.

Все комментарии (31)
Выбор читателей
Сборная России по футболу покидает Евро-2020
Песков заявил о неминуемой дискриминации непривитых россиян
В России рекордно сократилось число пенсионеров — власти «сэкономили» на них 240
В России рекордно сократилось число пенсионеров — власти «сэкономили» на них 240 млрд рублей
Выбор Армении: распыление нации, потеря государства
Избранное
Что нужно знать о панкреатите?
«Не брат ты мне»: что не так с историей культового российского фильма на Netflix и бандеровцами
Топ-10 цветов в горшке, которые хочет получить каждая женщина
Угревая сыпь у подростков
Украина и Закавказье: распад государств, дележ территорий и полное «отуречивание». Часть третья
Андрей Паршев: «Меня интересует вопрос о праве на оружие в России - должно ли оно быть, а если да, то как оно может быть ограничено»
Весенний призыв 2021: тверичи отправляются в армию, а коронавирус – нет
Запад меняет версию о происхождении коронавируса
Павлодар или Кызыл-Жар? Куда заведет лихорадочное переименование улиц в Казахстане
Что такое система ESP — как она работает и какова ее роль
Уход за бородой: важные нюансы, о которых должен знать каждый мужчина