В РПЦ не считают изнасилование поводом для аборта
Русская православная церковь не считает беременность в результате изнасилования поводом для аборта. Такое мнение выразил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24".
"Мнение церкви заключается в том, что если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт", - прводит его слова ТАСС.
Митрополит добавил, что РПЦ имеет опыт работы с изнасилованными девушками, которые решили не прерывать беременность, и впоследствии ребенок принес им счастье. "С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", - отметил он.
"Нерожденный младенец - это все равно уже младенец, это человек, это живое существо. Каждый такой человек имеет право на рождение. <...> Церковь последовательно выступает против абортов", - подчеркнул Иларион.
Комментарии читателей Оставить комментарий
В России верующие только мусульмане, у них и с верностью женской всё нормально, и с рождаемостью. У русских женщины блудливы, мужчины пьющи, в бога никто не верит.Не рожают ни от мужа, ни от любовника, ни от кого. Так что, РПЦ может говорить всё, что угодно, только вот не слушает никто.
Вот,когда-нибудь придёт время и этих мандритов побреют ,снимут платье , дадут штаны,и заставят трудиться и таким образом зарабатывать себе хлеб насущный.Это и будет Божьим Провидением.
А,попы и есть актёры,им без публики никак. Смотрите,они же каждый год в строго определенные даты дают театрализованное представление с переодеваниями,согласно пьесам из Нового Завета,на Рождество,Пасху,Троицу,Крещение...Всё это сопровождается пением,хороводами внутри церкви и хороводом(крестным ходом с флагами-хоругвями) вокруг церкви,и всё это при большом стечении народа.
Попы сами разбежались.когда советская власть приняла закон о тунеядстве и заставила законом церковь платить налоги государству.Попы ведь привыкли,что всегда им и на халяву.
Атеист,это-человек,который отрицает религию,но верит в высший Разум,в Творца,то есть для него не существует никаких попов,церковных ритуалов,обрядов,постов,церковных праздников и так далее.Частица А-отрицание,ТЕОС-религия.Так что,атеист- верующий человек,но посредники ему без надобности.