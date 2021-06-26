В РПЦ не считают изнасилование поводом для аборта

20:26 26.06.2021

Русская православная церковь не считает беременность в результате изнасилования поводом для аборта. Такое мнение выразил председатель Отдела внешних церковных связей Московского патриархата РПЦ, митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) в эфире телеканала "Россия-24".

"Мнение церкви заключается в том, что если даже девушка забеременела в результате изнасилования, это не причина для того, чтобы делать аборт", - прводит его слова ТАСС.

Митрополит добавил, что РПЦ имеет опыт работы с изнасилованными девушками, которые решили не прерывать беременность, и впоследствии ребенок принес им счастье. "С точки зрения церкви каждая человеческая жизнь имеет абсолютную ценность, вне зависимости от того, при каких обстоятельствах произошло зачатие", - отметил он.

"Нерожденный младенец - это все равно уже младенец, это человек, это живое существо. Каждый такой человек имеет право на рождение. <...> Церковь последовательно выступает против абортов", - подчеркнул Иларион.