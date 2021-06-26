На Ялту спустя неделю после наводнения обрушился сильный дождь

16:04 26.06.2021

Сильный ливень с грозой накрыл Ялту спустя неделю после наводнения. Люди быстро покидают центр города, потоки воды текут по улицам и проезжей части, сообщает РИА Новости.

МЧС призывает горожан и туристов сидеть дома.

Мэр Ялты Янина Павленко опубликовала в Facebook видеообращение, в котором призвала граждан сообщать о проблемах в связи с непогодой. Она заверила, что администрация Ялты держит ситуацию под контролем, работая без выходных. Городские власти развернули оперштаб.

Ранее региональное МЧС объявило штормовое предупреждение.

Непогода не обошла стороной и Геленджик. После 20 минут сильного дождя и в центре на набережной образовалась грязевая река, сообщает издание "Кубанские новости".