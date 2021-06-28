В школах Москвы отменят бумажные медицинские карты
С нового учебного года в столичных школах будут отменены бумажные медицинские карты, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.
По ее словам, родителям детей, которые пойдут в первый класс или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026.
"Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных", - пояснила она.
Однако, детям, которые пойдут в первый класс или детский сад, по-прежнему перед началом учебного года будет необходимо пройти все необходимые медицинские осмотры, сдать анализы и сделать прививки в соответствии с прививочным календарем.
Данное нововведение избавит родителей от сбора справок и всех необходимых меддокументов при переводе ребенка из одного образовательного учреждения в другое.
Ранее сообщалось, что с 1 сентября личные дела детей, поступающих в школы и детские сады будут также формироваться в электронном формате.
Состав личного дела будет приведен к общему единому стандарту, в нем будут содержаться данные об обучающемся, родителях (законных представителях); документы, представленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru; информация об успеваемости обучающегося. От родителей не будут требовать ксерокопии документов для формирования личного дела. В случае перехода из одного образовательного учреждения в другое электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию.
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Решение правильное, но недостаточное. Необходимо каждый год проводить осмотр учениц на предмет наличия/отсутствия девственности с обязательной фиксацией в этой электронной карте. Надо покончить со школьным развратом. К тому же талибановцам, которые скоро дойдут до Москвы потребуются здоровые и невинные невесты.
Чем плоха цифровизация?
Тем, что человек теряет свою субъектность!
О нем все известно. Это касается всего: электронная трудовая, история болезни, свидетельство о собственности. Взлом базы преступниками или слив - и пострадавший как на ладони перед криминалом.
При желании достаточно уничтожить базы, и человек - банкрот во всех отношениях: ни трудового стажа, ни собственности, ни денег. Ничего!