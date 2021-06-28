В школах Москвы отменят бумажные медицинские карты

10:54 28.06.2021

С нового учебного года в столичных школах будут отменены бумажные медицинские карты, пишет ТАСС со ссылкой на заммэра Москвы Анастасию Ракову.

По ее словам, родителям детей, которые пойдут в первый класс или в детский сад, не придется приносить медицинскую карту ребенка по форме 026.

"Данные о здоровье ребенка уже хранятся в единой цифровой платформе здравоохранения, карта будет формироваться в электронном виде на основе этих данных", - пояснила она.

Однако, детям, которые пойдут в первый класс или детский сад, по-прежнему перед началом учебного года будет необходимо пройти все необходимые медицинские осмотры, сдать анализы и сделать прививки в соответствии с прививочным календарем.

Данное нововведение избавит родителей от сбора справок и всех необходимых меддокументов при переводе ребенка из одного образовательного учреждения в другое.

Ранее сообщалось, что с 1 сентября личные дела детей, поступающих в школы и детские сады будут также формироваться в электронном формате.

Состав личного дела будет приведен к общему единому стандарту, в нем будут содержаться данные об обучающемся, родителях (законных представителях); документы, представленные родителями в образовательную организацию при регистрации заявления о зачислении на mos.ru; информация об успеваемости обучающегося. От родителей не будут требовать ксерокопии документов для формирования личного дела. В случае перехода из одного образовательного учреждения в другое электронное личное дело будет автоматически передано в новую организацию.