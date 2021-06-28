Белоруссия приостановит участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»

© KM.RU, Александра Воздвиженская

Белоруссия заморозит свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство» в связи с введением Евросоюзом санкций против Минска. Об этом объявила пресс-служба МИД республики.

«Республика Беларусь приостанавливает свое участие в инициативе ЕС «Восточное партнерство»», – отмечается в релизе.

Минск также инициировал процедуру приостановки действия соглашения о реадмиссии с Европейским союзом, поскольку не может выполнять свои обязательства в условиях введенных ограничений. «С глубоким сожалением констатируем, что вынужденная приостановка действия соглашения негативно скажется на взаимодействии с Евросоюзом в сфере борьбы с нелегальной миграцией и организованной преступностью», – говорится в сообщении МИД.

Соглашение о реадмиссии наряду с соглашением об упрощении визового режима было заключено в 2020 году. Соглашение о реадмиссии вводило обязательства и процедуры для государств — членов ЕС и Белоруссии в отношении приема обратно на свою территорию своих граждан (а также в некоторых случаях иностранцев, прежде находившихся или проживавших в этом государстве), которые подлежат депортации.

Кроме того, 28 июня было объявлено, что постпред Белоруссии при ЕС (этот пост занимает Александр Михневич) отзывается в Минск для консультаций, его коллеге — главе представительства ЕС в Минске Дирку Шубелю — также предложено выехать в Брюссель для консультаций, чтобы довести своему руководству позицию белорусской стороны о неприемлемости давления и санкций.

Ранее аналогичный прием был применен Россией, которая после новых американских санкций пригласила в Москву своего посла Анатолия Антонова и рекомендовала послу США в России Джону Салливану отправиться в Вашингтон, что тот и сделал.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 29.06.2021, 01:11
    Гость: Парацельс

    Ещё один шажок в сторону войны в Европе((
    Зачем она европейцам?
    Они что правда идиоты?

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