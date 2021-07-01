Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников

21:39 1.07.2021

Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать проведение вакцинации, а при необходимости и ревакцинации против коронавируса среди сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

Поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах, уточнил источник в аппарате правительства.

Данных о сроках проведения вакцинации и желательных цифрах привившихся нет.

Источник в одном из министерств подтвердил изданию, что пока вакцинироваться сотрудников никто не обязывает. «Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших», — рассказал он.

Собеседник в другом министерстве также говорит, что никаких цифр по уровню вакцинации не спускали, при этом поручили проработать возможность организовать процесс на рабочих местах.