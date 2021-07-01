Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников

Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать проведение вакцинации, а при необходимости и ревакцинации против коронавируса среди сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к кабмину.

Поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах, уточнил источник в аппарате правительства.

Данных о сроках проведения вакцинации и желательных цифрах привившихся нет.

Источник в одном из министерств подтвердил изданию, что пока вакцинироваться сотрудников никто не обязывает. «Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших», — рассказал он.

Собеседник в другом министерстве также говорит, что никаких цифр по уровню вакцинации не спускали, при этом поручили проработать возможность организовать процесс на рабочих местах.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  1. 02.07.2021, 00:44
    Гость: ВиRUS

    Желательно на камеру, желательно с указанием вакцины, желательно с публикацией списков, где, когда, чем. Рекламировал же Горбачев пиццу.
    А то народу в кипящем молоке только искупаться осталось.

  2. 01.07.2021, 23:58
    Гость: Лепота

    Отёк Квинке - это редчайшее хзаболевание и к человеку с таким заболеванием приставлен свой врач, который постоянно консультирует больного и по поводу прививок, но непривитый человек - это потенциальный распространитель инфекции и он опасен для окружающих.
    И надо учиться думать не только о себе но и "возлюбить, наконец то, ближнего и позаботиться об остановке пандемии, сделав прививку.

  3. 01.07.2021, 23:20
    Гость: Гы-гы- полный привет Вы уже по ходу укололись , хрень

    пишете+++++++++++++

    +Учитель находится на переднем крае борьбы с инфекцией+

    На переднем крае борьбы находятся врачи, пожарные, спасатели всяческие,но никак не учителя, учителя НЕ БОРЦЫ.

    Гы-гы- дети сами не болеют но инфекцию распространяют,=

    Это, простите, КАК?
    Откуда инфо? Да это на Нобеля тянет!
    Не болеющий не может ничего распространять!
    Эк людЯм мозги загадили.

    Гы-гы- Во всём мире учителей медработников и людей работающих непосредственно с людьми прививают вне очереди, и никаких ограничений нет и врачи не принимают перед прививкой - сидит медсестра и колет, и

    ===
    Всё-то вы знаете и везде бывали...

    Например- отек Квинке в анемнезе - даётся медотвод от всех прививок до конца жизни.

  4. 01.07.2021, 23:13
    Гость: фигасе!

    Данных нет, принуждения нет, =

    Учителей , медиков и даже соц. работников в Москве стали принуждать с осени прошлого года, прям с сентября , под угрозой увольгнения, а студентов под угрозой отчисления, а тат на тебе разлюли малина, куча неотвакцинированнх чиновников.

    Ждут пока закончатся испытания над стадом!
    А если серьёзно, ревакцинация это вааааще, ладно . один раз укололи, а ревакцинация навсегда этот за гранью, это капец государственности, то что Плутин предрекал Украине.
    И вообще, то что они творят кроме отвращения к ним и к государству не вызывает.

  5. 01.07.2021, 22:40
    Гость: Макар

    Этот контингент должен прививаться в обязательно-принудительном порядке.
    Как и все едросы, депутаты и прочий чиновничий сброд должны и обязаны подавать пример в добровольном прививании.
    Только нет их в первых рядах прививающихся патриотичной российской вакциной.

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