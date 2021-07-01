Мишустин поручил организовать вакцинацию чиновников
Председатель правительства Михаил Мишустин дал поручение руководителям федеральных органов исполнительной власти организовать проведение вакцинации, а при необходимости и ревакцинации против коронавируса среди сотрудников, сообщает РБК со ссылкой на источник, близкий к кабмину.
Поручение предполагает не принуждение, а обеспечение возможности вакцинации сотрудников, в том числе на рабочих местах, уточнил источник в аппарате правительства.
Данных о сроках проведения вакцинации и желательных цифрах привившихся нет.
Источник в одном из министерств подтвердил изданию, что пока вакцинироваться сотрудников никто не обязывает. «Разослали приглашения на вакцинацию, но давления никакого нет. Собирают по подразделениям данные о числе уже вакцинированных, желающих вакцинироваться и переболевших», — рассказал он.
Собеседник в другом министерстве также говорит, что никаких цифр по уровню вакцинации не спускали, при этом поручили проработать возможность организовать процесс на рабочих местах.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Желательно на камеру, желательно с указанием вакцины, желательно с публикацией списков, где, когда, чем. Рекламировал же Горбачев пиццу.
А то народу в кипящем молоке только искупаться осталось.
Отёк Квинке - это редчайшее хзаболевание и к человеку с таким заболеванием приставлен свой врач, который постоянно консультирует больного и по поводу прививок, но непривитый человек - это потенциальный распространитель инфекции и он опасен для окружающих.
И надо учиться думать не только о себе но и "возлюбить, наконец то, ближнего и позаботиться об остановке пандемии, сделав прививку.
пишете+++++++++++++
+Учитель находится на переднем крае борьбы с инфекцией+
На переднем крае борьбы находятся врачи, пожарные, спасатели всяческие,но никак не учителя, учителя НЕ БОРЦЫ.
Гы-гы- дети сами не болеют но инфекцию распространяют,=
Это, простите, КАК?
Откуда инфо? Да это на Нобеля тянет!
Не болеющий не может ничего распространять!
Эк людЯм мозги загадили.
Гы-гы- Во всём мире учителей медработников и людей работающих непосредственно с людьми прививают вне очереди, и никаких ограничений нет и врачи не принимают перед прививкой - сидит медсестра и колет, и
===
Всё-то вы знаете и везде бывали...
Например- отек Квинке в анемнезе - даётся медотвод от всех прививок до конца жизни.
Данных нет, принуждения нет, =
Учителей , медиков и даже соц. работников в Москве стали принуждать с осени прошлого года, прям с сентября , под угрозой увольгнения, а студентов под угрозой отчисления, а тат на тебе разлюли малина, куча неотвакцинированнх чиновников.
Ждут пока закончатся испытания над стадом!
А если серьёзно, ревакцинация это вааааще, ладно . один раз укололи, а ревакцинация навсегда этот за гранью, это капец государственности, то что Плутин предрекал Украине.
И вообще, то что они творят кроме отвращения к ним и к государству не вызывает.
Этот контингент должен прививаться в обязательно-принудительном порядке.
Как и все едросы, депутаты и прочий чиновничий сброд должны и обязаны подавать пример в добровольном прививании.
Только нет их в первых рядах прививающихся патриотичной российской вакциной.