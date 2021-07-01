ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов

Сотрудники подразделений ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды, требуемые для посещения ресторанов и кафе в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах России.

Как рассказали РБК близкие к ведомствам источники, это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС, а также тем, что данные сотрудников этих ведомств не вносят в регистр ЕМИАС.

Близкий к спецслужбе источник также рассказал, что QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата. «Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства».

При этом в ФСБ и ФСО уверены, что данные трудности должны быть устранены в ближайшее время.

Расскажите об этом:
Сообщить об ошибке на info@corp.km.ru

Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 01.07.2021, 18:10
    Гость: stalker

    Нечего им в кафе и ресторанах обжираться. Пусть у себя дома на кухне едят. А то, смотрите-ка, деньги лишние у них завелись.

  5. 01.07.2021, 17:19
    Гость: Шило

    Теперь все преступники будут хоронится в кафе и ресторанах! И получат они общее название " Малина".
    Вор должен сидеть! В кафе или ресторане!!!

Все комментарии (11)
Выбор читателей
Сергей Собянин
Собянин: чтобы остановить пандемию, нужна быстрая вакцинация или локдаун
© KM.RU, Пресс-служба РЖД
РЖД не будет отстранять непривитых. Кто следующий?
В Москве полицейские жестко задержали женщину в МФЦ из-за снятой маски
Владимир Путин
Путин разрешил оставлять на Западе доходы от вывоза золота и зерна
Избранное
В новый год с чистой совестью. К этому призывают коммунальщики
День Победы и «мягкая сила» России
Как правильно мириться со своим парнем? Советы, которые изменят ваше мировоззрение
«Железный Феликс»: вернуть нельзя отложить
Приметы живодерского капитализма: люди панически бегут даже из городов-миллионников
Что такое склероз?
Что делать с собственным страхом, контактируя с другими людьми?
Война в Карабахе: новые вызовы, новая реальность. Часть 1
Случилось неслыханное: российская дипломатия после летаргического сна внезапно пришла в себя
5 советов начинающему кулинару
Конфликты между братьями и сестрами. Роль родителей