ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов

15:18 1.07.2021

Сотрудники подразделений ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды, требуемые для посещения ресторанов и кафе в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах России.

Как рассказали РБК близкие к ведомствам источники, это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС, а также тем, что данные сотрудников этих ведомств не вносят в регистр ЕМИАС.

Близкий к спецслужбе источник также рассказал, что QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата. «Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства».

При этом в ФСБ и ФСО уверены, что данные трудности должны быть устранены в ближайшее время.