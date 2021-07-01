ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды для посещения кафе и ресторанов
Сотрудники подразделений ФСБ и ФСО не смогли получить QR-коды, требуемые для посещения ресторанов и кафе в Москве, Подмосковье и некоторых других регионах России.
Как рассказали РБК близкие к ведомствам источники, это может быть связано с тем, что не все ведомственные поликлиники связаны с системой ЕМИАС, а также тем, что данные сотрудников этих ведомств не вносят в регистр ЕМИАС.
Близкий к спецслужбе источник также рассказал, что QR-коды не могут получить сотрудники центрального аппарата. «Многие из-за этого обращаются в обычные поликлиники по месту жительства».
При этом в ФСБ и ФСО уверены, что данные трудности должны быть устранены в ближайшее время.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Трудно им стало. Как без кода теперь кабаки крышевать-то?
Нечего им в кафе и ресторанах обжираться. Пусть у себя дома на кухне едят. А то, смотрите-ка, деньги лишние у них завелись.
Без кода не обслуживать
Улыбнуло... Вспомнилась Сардинка...
Теперь все преступники будут хоронится в кафе и ресторанах! И получат они общее название " Малина".
Вор должен сидеть! В кафе или ресторане!!!