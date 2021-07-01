В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19
В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра и столичного правительства.
На текущий момент ревакцинацию можно сделать в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва", а с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в одной из 12 поликлиник.
Для ревакцинации доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". В будущем для ревакцинации будут доступны все зарегистрированные в России вакцины.
"Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря прошлого года. И сегодня многие москвичи, сделавшие прививку 5-6 месяцев назад, задают вопрос. Как поступить, если уровень антител начинает уменьшаться? Можно ли пройти повторную вакцинацию и тем самым возобновить или укрепить защиту от коронавируса? Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но сегодня – с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев", - говорится в сообщении, размещенном на сайте столичной мэрии.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Совсем, похоже, запутались наши правители, сколько же человек заболевает после вливания в них обязательной добровольной жидкости.
Только началась прямая линия и тут же случился казус.
Г-н Путин озвучил, что «почти 10%» привитых граждан все равно заболевают..
Как 10%? Если вakцинированных более 20 миллионов, получается, что зaболело около 2 миллионов человек! А это почти столько же, сколько выявлено зapaжёнеых с момента начала вakцинации!..
виктор начнет доказывать что российский борщ с мясом лучший в мире И что ледоколы с невиданной мощью крушат полярные льды а космические достижения вкупе с посейдонами и цирконами-мечта всех и везде Ну а Спутник-самая лучшая в мире вакцина и вторичная вакцинация-это невиданная нигде забота партии и правительства о российском народе Ну а в действительности-не зря же на Западе эта непонятная субстанция не признается вакциной и проведение вторичной вакцинации тому подтверждение
Стартовала ? Это как в забеге ? На старт, внимание, марш.
Это мне напоминает выражение «сперматозоиды лайт» =
Типа у кого что болит, тот о том и говорит?
тем временем в британии..
была опубликована статистика по тн индийскому варианту/дельта варианту.
из которой следует что "от Говида" умерло 44 человека из 53822х не имевших никакой "вакцинации".
то есть смертность среди тех кто НЕ кололся генными уколами даже при Явно Лживых и притянутых за уши цифрах - 0.08%(!!!).
а те кто укололся кстати - имеют смертность в Два раза выше..
а вы да..
бегите колоться уколами франкенштейна как вам приказывают агенты Кагала.