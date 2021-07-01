В Москве стартовала повторная вакцинация от COVID-19

11:15 1.07.2021

В Москве стартовала ревакцинация от коронавируса. Об этом сообщается на сайте мэра и столичного правительства.

На текущий момент ревакцинацию можно сделать в одном из 8 павильонов "Здоровая Москва", а с 5 июля будет открыта запись на ревакцинацию в одной из 12 поликлиник.

Для ревакцинации доступны вакцины "Спутник V" и "Спутник Лайт". В будущем для ревакцинации будут доступны все зарегистрированные в России вакцины.

"Массовая вакцинация от COVID-19 началась в Москве в начале декабря прошлого года. И сегодня многие москвичи, сделавшие прививку 5-6 месяцев назад, задают вопрос. Как поступить, если уровень антител начинает уменьшаться? Можно ли пройти повторную вакцинацию и тем самым возобновить или укрепить защиту от коронавируса? Совместно с Минздравом России мы выработали порядок ревакцинации от COVID-19. В обычных условиях она будет проводиться раз в год. Но сегодня – с учетом напряженной эпидемиологической обстановки, врачи рекомендуют сделать повторную прививку через 6 месяцев", - говорится в сообщении, размещенном на сайте столичной мэрии.