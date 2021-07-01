Путин ограничил полномочия российских коллекторов

12:57 1.07.2021

Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает российских коллекторов общаться только с должниками. Им запрещено взаимодействовать с третьими лицами без получения предварительного письменного согласия.

После принятия закона кредитор или коллектор не сможет без разрешения обращаться к близким и знакомым должника. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала это «презумпцией несогласия» третьих лиц.

Инициатива предусматривает возможность третьих лиц, уже давших согласие ранее, в любое время отозвать его, сообшает РИА Новости.

До внесения поправок в закон коллекторы в России могли по своему усмотрению взаимодействовать с членами семьи должника, соседями, друзьями и коллегами. Ограничение полномочий коллекторов будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия с физлицами, которые не являются должниками, убеждены в правительстве.

Подписанный Путиным закон вступает в силу со дня официального опубликования, а в отношении кредиторов - кредитных организаций его нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этого дня.