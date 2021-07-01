Путин ограничил полномочия российских коллекторов
Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который обязывает российских коллекторов общаться только с должниками. Им запрещено взаимодействовать с третьими лицами без получения предварительного письменного согласия.
После принятия закона кредитор или коллектор не сможет без разрешения обращаться к близким и знакомым должника. Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая назвала это «презумпцией несогласия» третьих лиц.
Инициатива предусматривает возможность третьих лиц, уже давших согласие ранее, в любое время отозвать его, сообшает РИА Новости.
До внесения поправок в закон коллекторы в России могли по своему усмотрению взаимодействовать с членами семьи должника, соседями, друзьями и коллегами. Ограничение полномочий коллекторов будет способствовать решению проблемы принудительного взаимодействия с физлицами, которые не являются должниками, убеждены в правительстве.
Подписанный Путиным закон вступает в силу со дня официального опубликования, а в отношении кредиторов - кредитных организаций его нормы будут применяться к правоотношениям, возникшим из договоров, заключенных после этого дня.
Комментарии читателей Оставить комментарий
Опять паллиатив. Прочитал заголовок, подумал что он их отстреливать прикажет, или топить. Не-а!
Драть без ограничений теперешний "монарх":
Чтоб вдвое, скажем, выше, прожорливые тли,
Чем уровень инфляции, они быть не могли!
Спасение утопающих дело рук самих утопающих ...на все воля божия.
Удивительно...почему частным коллекторских фирмам банки частные , и даже государственные продают долги как бы на свободном рынке по цене 3-5%от его "номинала",а самих должников к этому рынку государство не пропускает ,по сути нарушая рыночные свободные основы ...почему должники не обьединяются ,не купят ,Создадут частные коллекторских фирмы и не выкупят свои же долги за смешные проценты от их размера?! Только в соц сетях плачутся друг другу...полная неспособность к самоорганизации по интересам ?Даже когда всех их клюет. Один и тот же жаренный петух?!Почему не подберут из своих рядов ,не добьются включения в списки для голосования ,не отрекламируют и не проголосуют в думу политиков в размере конституционного большинства способных решить их проблемы в рабочем порядке?!
Вместо того, что бы это запретить и признать преступлением, он это ограничивает!? Есть суд! Есть судебные приставы! Пусть работают с должником, конкретно! Хотя, чего у нас ждать!? Слава ЕР!