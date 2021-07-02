Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире

Фото с сайта mosreg.ru

Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.

По данным издания, предварительно причиной смерти следователи называют самоубийство. Другие обстоятельства гибели мэра не раскрываются.

В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.

Денис Лебедев 4 декабря 2011 года был избран депутатом Мособлдумы. Он занимал пост зампредседателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. Также являлся членом рабочей группы по законодательству в сфере негосударственной охранной деятельности при Комитете по безопасности Госдумы.

В мае 2014 года Лебедева назначили на должность заместителя главы администрации Озерского муниципального района. В июле 2014-го избран главой Озерского муниципального района. С октября 2016 года Денис Лебедев являлся главой городского округа Коломна.

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Комментарии читателей Оставить комментарий

  2. 02.07.2021, 13:31
    Гость: Ясен факт- изнасилован вакциной

    Отказался вакцинироваться согласно путинским наставлениям ,где сам Путин "против обязательной вакцинации".А вышедшее из под контроля путинское окружение Лебедёву -чпок укольчик...и уноси готовенького

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