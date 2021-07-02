Мэр Коломны найден мертвым в своей квартире
Мэр Коломны Денис Лебедев найден мертвым в своей квартире. Об этом сегодня, 2 июля, сообщил РИА «Новости» осведомленный источник.
По данным издания, предварительно причиной смерти следователи называют самоубийство. Другие обстоятельства гибели мэра не раскрываются.
В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего. На месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов.
Денис Лебедев 4 декабря 2011 года был избран депутатом Мособлдумы. Он занимал пост зампредседателя комитета по экономике, предпринимательству и инвестиционной политике. Также являлся членом рабочей группы по законодательству в сфере негосударственной охранной деятельности при Комитете по безопасности Госдумы.
В мае 2014 года Лебедева назначили на должность заместителя главы администрации Озерского муниципального района. В июле 2014-го избран главой Озерского муниципального района. С октября 2016 года Денис Лебедев являлся главой городского округа Коломна.
Комментарии читателей Оставить комментарий
мишустин же обязал чиновников вакцинироваться
Отказался вакцинироваться согласно путинским наставлениям ,где сам Путин "против обязательной вакцинации".А вышедшее из под контроля путинское окружение Лебедёву -чпок укольчик...и уноси готовенького